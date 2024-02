Tar kampen for gravide: – Måtte holde seg unna trening fordi det smittet

Det er helt tomt på Koteng Arena denne tirsdags formiddagen. Rosenborg-damene har for lengst reist til La Manga for å prikke formen inn mot seriestart.

Der er imidlertid ikke Kristine Minde.

– Jeg er gravid igjen. Vi venter en liten gutt i slutten av mai. Nå er alle sammen på La Manga, så det er litt rart å være her. Det er så tomt på Koteng. Men jeg gleder meg veldig til mai, smiler Minde til TV 2.

I et åpenhjertig intervju med TV 2 forteller 31-åringen om livet som gravid toppidrettsutøver.

Det er nemlig ikke bare bare. Minde tror graviditet er noe mange gruer seg for å fortelle om.

– Ja, og jeg tror ikke det bare er innenfor fotball. I arbeidslivet generelt så tror jeg det er veldig tøft for kvinner å gi beskjed om at de er gravide, for de setter jo karrieren sin litt på vent. Personlig syntes jeg også det var veldig tøft første gangen. Den andre gangen gikk det mye bedre, fordi jeg følte at nyheten ble veldig godt tatt imot, sier hun.



Raser mot spørsmål

Da Minde skulle returnere til Norge etter over seks år i utlandet i 2020 ble nettopp graviditet et tema.

I et intervju med NRK fortalte hun åpent om sitt møte med ulike aktuelle klubber.

– Jeg var i videosamtaler og telefonsamtaler med flere toppserieklubber, og fikk spørsmål fra nesten alle klubbene om … De prøver å pakke det litt fint inn, nesten så man glemmer at vi er i et jobbintervju. Så spør de om hva som er planen nå, om planen min er å komme hjem og å stifte familie, sa Minde til NRK.

– Enkelte vil kanskje hevde at det spørsmålet du fikk da du kom hjem fra Tyskland var berettiget. Hva tenker du selv?

FIKK FAMILIESPØRSMÅL: Da hun skulle returnere til Norge i 2020, hevdet Minde at flere klubber i Toppserien spurte, direkte eller indirekte, om hennes familieplaner. Foto: Per-Atle Karlsen

– De har, ut ifra loven, ikke lov til å stille det spørsmålet. Jeg sitter fortsatt inne med at det er et helt feil spørsmål å stille. Skal kvinnefotballen bli tatt profesjonelt, så skal ikke det spørsmålet være aktuelt i det hele tatt, sier Minde bestemt.



Bergenseren, som signerte for RBK Kvinner sommeren 2020, venter nå sitt andre barn på tre år.

Nå håper hun flere følger etter.

– Jeg håper jo at jeg kan vise at det er mulig å kombinere begge deler om man ønsker det. Vi er dessverre altfor få på kvinnesiden innenfor fotball som gjør det. Jeg håper med tiden at det blir flere og flere, sier hun.



Eks-klubbens sjokkutsagn

Minde kan fortelle at hun har blitt møtt med full forståelse og støtte i Rosenborg.

I løpet av karrieren har spilleren med over 100 landskamper under beltet også opplevd det stikk motsatte.

– I Tyskland opplevde jeg at den ene spilleren som ble gravid fikk beskjed fra en høyt oppe om at hun måtte holde seg unna trening fordi det smittet, forteller Minde.

Hun viser også til historien om hennes tidligere lagvenninne i Wolfsburg, Sara Björk Gunnarsdóttir, som ble gravid som Lyon-spiller i 2021. Da nyheten kom ut, uteble lønna fra den franske storklubben.

LØNNA UTEBLE: Da graviditeten til den islandske landslagskapteinen Sara Björk Gunnarsdóttirs ble kjent i 2021 uteble lønna fra Lyon, Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

– Man har jo sett hvordan Sara Björk ble behandlet i Lyon. Det har vært mange saker om det. Her har jeg blitt tatt veldig godt imot. Det var ikke noe tema at jeg ikke skulle komme på trening eller være her. At jeg skulle tilbake igjen, det falt veldig naturlig for trenerne mine, forklarer Minde.



Nå maner bergenseren til mer åpenhet og aksept rundt graviditet og idrett.

– Jeg tror det er veldig viktig å prate om det. Jeg er ikke oppvokst med at det er så mange som har kommet tilbake igjen etter å ha fått barn. De fleste har lagt opp, og så er det et par stykker som har kommet tilbake, men det er fåtallet som gjør det. Jeg håper at snittalderen skal bli litt eldre i Toppserien. Da trengs det at man kan kombinere, om man ønsker det.



ØNSKER FLERE: Minde ønsker å vise at det er mulig å fortsette med fotball på toppnivå, selv etter man har vært igjennom en graviditet eller to. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Skal tilbake

For den 31 år gamle backen er det ikke noe alternativ å gi seg med fotballen.

Hun har planer om å være tilbake på banen allerede i 2024.

– De målene er sikkert litt hårete igjen, ler Minde, før hun fortsetter:

– Det var de forrige gang også, og da gikk det ikke akkurat helt slik jeg ønsket. Men jeg håper at jeg er en erfaring rikere fra sist gang og at jeg kommer raskere tilbake denne gangen. Målet er jo noen minutter i høst, smiler RBK-backen.



HÅRETE MÅL: Kristine Minde har planer om å være tilbake på fotballbanen i løpet av 2024-sesongen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Kontrakten din går ut etter sesongen. Hva skjer etter 2024?

– Det er et godt spørsmål. Vi får se hvordan året blir og så kan du stille meg det spørsmålet igjen senere.

– Har du fått noen signaler fra RBK?

– Jeg vet de er veldig fornøyde med meg. Jeg må bare fortsette å prestere og vise at jeg fortjener en plass her neste år også, avslutter Minde med et smil.