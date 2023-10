Tapte knepent mot mestrene: – Følte litt på nervene

TAP: Vipers ble nok en gang for sterke for Storhamar. Foto: Geir Olsen

Vipers - Storhamar 28-26 (13-9)

Vipers har ikke tapt en kamp mot et norsk lag siden 26.februar 2020. Da slo Storhamar de suverene mestrene med 11 mål.

Etter en krisestart for gjestene fra Hamar onsdag kveld, tok de innpå Champions League-mestrene og lå kun ett mål bak med kun 15 minutter igjen.

Sensasjonen var nær, men Vipers ble nok en gang for sterke for Storhamar.

– Vi er nærme dem, men vi har alt for mange fei. Det er ikke godt nok. Jeg tror vi følte litt på nervene - at det tok oss litt i dag, sier kampens toppscorer Line Ellertsen til TV 2.

– Jeg er ganske skuffa over at vi er dårlige på de enkle tingene som vi har jobbet hardt med at vi skal være bedre på. Jeg skal love deg at vi kan spille ball med dem flere ganger. Vi er mye bedre i år enn vi var i fjor, slår Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen fast.

– Hadde kontroll

Med tunge forfall hos Vipers i forkant, mente TV 2s håndballekspert at Storhamar hadde en unik mulighet mot Champions League-mestrene Vipers.



– Jeg føler at Storhamar har vært i en god steam. Vipers har et tøft program. I dag kan være dagen, sa Gro Hammerseng-Edin før kampen.

Kristiansand-laget måtte klare seg uten stjernemålvakt Katrine Lunde grunnet sykdom og skadede kantspillerne Jana Knedlikova og Sunniva Næs Andersen i toppkampen mellom de to lagene.

– Jeg følte vi hadde kontroll hele kampen. Vi starta bra som er noe vi har slitt med tidligere i sesongen. Det var en god jobb av alle, sier Anna Vjakhireva.

I fraværet av Lunde, strålte Sofie Börjesson i mål for hjemmelaget. Marta Tomac får også skryt av lagvenninne Vjakhireva.

– Marta er perfekt til jobben sin. Vi får en klassisk midtback som kan spille for laget helt perfekt. Vi er glad for at hun er tilbake, sier Vjakhireva. Tomac er tilbake etter å ha blitt mor.



– Særdeles dårlig

Det var de regjerende mestrene som gikk rett opp i en femmålsledelse i kampen. Storhamar slet lenge med å holde følge både i forsvar og angrep, men kappet innpå til 13-9 til pause.



– En særdeles dårlig første omgang, men det er ikke avgjort, var dommen til Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen.

Og Hamar-laget slo tilbake etter hvilen og Ane Cecilie Høgseth scoret sitt tredje fra linja til 21-20.

Vipers benyttet seg av gjestenes tekniske feil og gikk opp igjen i en tremålsledelse.

Line Ellertsen banket inn 28-23, men det ble for tøft for den mangeårige nummer to.

Vipers vant til slutt 28-26 og har vunnet de 21 av de siste 22 kampene over Storhamar.