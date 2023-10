Tapte 0-17 (!): – En skam

Lite har gått veien for Kolstad denne sesongen. Tabelljumboen i Norsk Tipping-Ligaen avdeling fem står med fattige sju poeng etter 24 kamper.

Bydelslaget i Trondheim har rykket ned for lengst fra fjerde nivå.

Lørdag ble vondt til verre. Byrival Byåsen ga seg ikke før det sto 17-0 på måltavla.

– Det er kanskje en selvfølge, men det er tungt og flaut, rett og slett, sier Kolstad-kaptein Aleksander Stamnes Vavik til TV 2.

Se alle målene i videovinduet øverst.

LANGT NEDE: Kolstad-kaptein Aleksander Stamnes Vavik. Foto: TV 2

Peker på flere årsaker

Han har hatt noen timer på å absorbere stortapet. Ifølge Kolstad-spilleren har det stygge nederlaget en forklaring.

– Vi har fem startspillere som ikke var med. På grunn av karantener og folk som ikke fikk fri fra jobb, blant annet.

Slik motgang har det vært hele sesongen, forklarer han.

– Vi har vært preget av mange utskiftinger og et trenerbytte midt i sesongen. VI hadde et frafall på elleve-tolv mann før sesongen. Vi har ikke fått bygd opp en stall slik vi ønsker.

Han snakker med TV 2 lørdag kveld. Da har flere av spillerne samlet seg.

– Hvordan er stemningen nå?

– Når man taper så mye, sitter man igjen med at man er flau over resultatet. Når det bikker tosifret blir jeg personlig nesten likegyldig, fordi det er så flaut og dårlig.



CUPKAMP: Kolstad har møtt RBK i cupen tidligere. Her fra oppgjøret i 2010 da RBK vant 10-2. Nå må de ta den tunge turen ned en divisjon. Foto: Ned Alley

Føler med motstanderen: – Huff

Langt bedre gikk det for Byåsen og spiss Patrick Singstad Johansen.

Trønderen, som ble 23 år lørdag, feiret bursdagen med å score hele seks ganger.

I løpet av en periode på sju minutter i første omgang scoret han fire mål.

– Det er spesielt. Å score seks er veldig artig, sier han.

Han legger til:

– Normalt sett synes jeg det er litt kjedelig når du leder så mye. Det er artigere når det blir litt jevnere og det betyr litt. Personlig har jeg ambisjoner om å bli toppscorer, så jeg hadde en indre motivasjon og en grunn til å fortsette å mate på.

MÅL I SIKTE: Denne mannen er brennhet for tiden. Lørdag ble det seks mål mot stakkarslige Kolstad. Foto: TV 2

– Føler du med Kolstad?

– Ja, huff. Jeg synes det er synd at det blir sånn. På en måte er jeg fornøyd med at jeg får seks mål og klatrer på toppscorerlista, men samtidig så tenker du på ... Ingen skal tape 0-17 i tredjedivisjon. Det skal ikke gå an. Jeg føler med dem.

Konfrontert med uttalelsene til dagens målkonge på Dalgård (hjemmebanen til Byåsen), svarer Stamnes Vavik følgende:

– Jeg synes jo litt synd på meg selv og laget gjennom kampen. Jeg skjønner hvor det kommer fra. Det er en ydmykelse å tape så stort. Det må jo være opp imot en rekord på flest antall innslupne mål.

Breddefotballekspert Jørgen Tjærnås skriver på mikrobloggtjenesten Twitter/X at kun Valdres har gått på et større tap det siste tiåret. I 2019 tapte de 0-19 for Lysekloster.

Resultatet ble en snakkis på sosiale medier etter kampslutt.

– Det er synd for Kolstad og vår del å bli assosiert med et sånt resultat. Det var helt forferdelig. Ja, de er i toppen og vi er sikret nedrykk, men man føler jo litt på at dette er en skam for Kolstad, sier Stamnes Vavik.

Høstform

Singstad Johansen i Byåsen gjorde med det et kraftig byks på toppscorerlista.

Nå står han med ni mål på de siste to kampene – bare to mål bak avdelingens toppscorer, Strindheims Fredrik Lund, med to kamper igjen å spille.

For spissen har det virkelig løsnet etter sommerpausen.

– Jeg hadde en elendig vårsesong med bare tre mål. Jeg har scoret alt på høsten. Jeg må bare fortsette å kjøre på og ta denne toppscorertittelen.

Den sylferske 23-åringen har slitt med å bite fra seg på seniornivå. Inntil nå.

– Det er mange i mitt årskull som har sluttet de siste årene, men for meg har det aldri vært et tema. Fotball er det artigste jeg vet om. Man må være tålmodig og gripe sjansen når man får den, sier Singstad Johansen.

PS! Strindheim har for lengst sikret seg den ene opprykksplassen i avdelingen. For Byåsen kan det bli alt fra andre- til fjerdeplass.