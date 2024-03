Tandrevold-sprekk: – Det lever i cupen

Ingrid Landmark Tandrevold sprakk fullstendig på stående i Soldier Hollow.

– Det lever i cupen, sier TV 2s ekspert Ole Kristian Stoltenberg.



Med to fulle hus på liggende startet Tandrevold på beste vis, men så sprakk det på de to stående skytingene, med seks bom totalt for Fossum-jenta.



Hun gikk til slutt inn til en skuffende 11. plass.

KLARTE IKKE BEHOLDE ROEN: Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Daniel Sannum Lauten

Franske Lou Jeanmonnot tok seieren foran italienske Lisa Vittozzi.



– Det er tilbake til VM-syndromet, sier Ole Einar Bjørnalen.

Det var en skuffet Tandrevold som møtte TV 2 etter rennet.

– Det var skikkelig kjedelig. Jeg klarte ikke å beholde roen, jeg hadde mer bevegelse i våpenet. Istedenfor å senke skuldrene og søke blinken, begynte jeg å tenke litt, da begynte det å skjelve i beina, sier Tandrevold til TV 2.

– Trekker du av for sent?

– Ja, det stemmer. Det er nok fordi jeg har litt mye bevegelse. Jeg visse selv med to bom, kan jeg være med helt inn, men når tredje kommer, blir jeg redd og det er da jeg begynner å skjelve. Det er det som gjør at jeg detter på resultatlista, sier Tandrevold.

Ole Einar Bjørnalen mener Tandrevold mangler en reserveplan.

– Hun får skjelving og det virker som hun ikke har en god nok reseveplan når hun er under press, sier Bjørndalen.

Tandrevold innrømmer at hun begynte å tenke på konsekvensene på standplass.

– Jeg føler jeg rett og slett begynner å tenke for mye konsekvensene istedenfor å gå på blinken.

– Blir redd for å feile

Før de siste rennene for sesongen lever kampen om verdenscupen sammenlagt.

Det skilte 89 poeng mellom Tandrevold og nummer to Braisaz-Bouchet før jaktstarten.

Etter dagens 11. plass har hun mistet 16 poeng på forspranget.

Nå er det Lisa Vittozzi som puster Tandrevold i nakken, med Braisaz-Bouchet på tredjeplass.

Det skiller 73 poeng mellom Tandrevold og Vittozzi.

– Er du bekymret for sammenlagt-seieren?

– Jeg begynner å tenke mer og mer på det når det nærmer seg. Jeg visste i dag hvem jeg skjøt mot. Jeg har forsøkt å skyve det bort, for det gir meg ikke positiv energi og jeg blir redd for å feile. I dag hadde jeg det litt i bakhodet.

– Kan du snu det, Tandrevold?

– Nå må jeg legge bak meg det som er i dag og fokusere på de gode dagene jeg har hatt. Jeg føler at det fungerer bra i løypa, og at både liggende og stående har fungert bra de siste dagene. Jeg må senke skuldrene og gå inn neste uke med godt mot.

Karoline Knotten gikk inn til en sterk fjerdeplass, med kun to bom.

– Det er utrolig deilig å kjenne på at det funger og jeg har min beste sesong, sier Knotten.

– Hadde du et håp om klare pallplassen i dag?

– Jeg tok inn på Julia (Simon), men det er litt lite motiverende å gå rett ut bak henne. Jeg tenkte det beste forsvar, er et godt angrep og forsøkte det, men jeg hadde ikke en sjanse når hun «gunnet på».