Det har vært knyttet stor spenning til hvem som skal gå de ulike etappene for Norge på stafettene lørdag. Fredag kveld kom endelig bekreftelsen.



Ingrid Landmark Tandrevold går ankeretappen.

– Det er det de har trent på i hele år, så jeg synes det er kult at det bare gønner på. De har vist tidligere at de er best på stafett, sier TV 2s skiskytterekspert, Tiril Eckhoff.

– Ingrid på siste er litt overraskende, men det var tydeligere før sesongstart. Da var hun den beste løperen, men nå har hun plundret litt, sier Ole Einar Bjørndalen om uttaket.



Han er klar på at han heller ville sett en annen ankerkvinne.

– Jeg syns det hadde vært fint å tatt hensyn til det, og prøvd en annen. Juni kunne gått en fin sisteetappe, og Ingrid kunne gått i ro og mak på en andre- eller tredjeetappe, sier skiskyttereksperten.

– Gambler de?

– Ja det vil jeg si, men jeg håper virkelig jeg tar feil. Det er unødvendig, og hadde ikke spilt så stor rolle om hun gikk en annen etappe. Hvorfor skal man utfordre noe som ikke er nødvendig, når hun har vært gjennom det hun har?, sier Bjørndalen.

Karoline Knotten går første etappe, før Juni Arnekleiv, Ida Lien og Tandrevold skal i aksjon.

Herrene går i følgende rekkefølge: Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen.

På fredagens pressetreff i forkant av stafettene hadde Ingrid Landmark Tandrevold fått fri. Skiskytterstjernen ble sett gråtende etter å ha gått gjennom mediesonen i etterkant av parstafetten torsdag der Tandrevold og Johannes Thingnes Bø tok bronse.

SKJERMET: Ingrid Landmark Tandrevold hadde fått fri fra pressetreffet fredag. F.v.: Karoline Knotten med en autograf-plakat av Tandrevold, Juni Arnekleiv og Ida Lien skal gå stafetten i VM i skiskyting i Nove Mesto lørdag. Foto: Heiko Junge/NTB