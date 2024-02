Tandrevold åpner for å droppe jaktstarten

NOVE MESTO (TV 2): Helsprekk for det norske laget på VM-sprinten. Ingrid Landmark Tandrevold mener at løpet er kjørt på jaktstarten.

Det ble ingen medalje på Norge på VM-sprinten.

Tandrevold hadde gått fort i sporet og skjøt for gull på stående. Det endte med tre bom.

I mål var hun hele 1.56,6 bak Julia Simon, som tok gullet foran to lagvenninner: Justine Braisaz-Bouchet og Lou Jeanmonnot.

– Meget skuffende og under pari. Sprint er så viktig for mesterskapet. Det ødelegger for jaktstarten også, kommenterer TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.



Norske plasseringer 14. Juni Arnekleiv, +1.36,1

22. Ida Lien, +1.50,2 25. Ingrid Landmark Tandrevold, +1.56,6 33. Karoline Knotten, +2.12,8

Også for Karoline Knotten (to bom) og Ida Lien (tre bom) gikk det galt på stående, etter at begge hadde skutt fullt hus på liggende.

– Mental helsprekk for det norske laget. De takler ikke presset. Det er perfekte skyteforhold, så dette er kun mentalt. Tre bom skal ikke være mulig, kommenterer Bjørndalen.

Tandrevolds forklaring er at hun feildisponerte løpet.

– Jeg tror at jeg bare var veldig sliten. Jeg klarte ikke å holde konsentrasjonen oppe. Jeg hadde rett og slett gått for hardt, sier hun til TV 2.

– Umulig

Rett etter løpet åpner hun for å droppe søndagens jaktstart.

– For å være ærlig, så er jo det løpet kjørt. Det er ikke mulig å gå seg opp, og da må man ta en vurdering på hva man skal gjøre, om man velger å gå eller ikke. Vanligvis går man alt av skirenn, det er verdenscuppoeng og mye det står om, men her er det kun medaljer, sier Tandrevold.

VM-SKUFFELSE: Ingrid Landmark Tandrevold sviktet på standplass og hadde ikke kjangs i medaljekampen. Foto: David W Cerny / Reuters / NTB

– I jaktstarten på søndag er det umulig. Det får jeg bare diskutere med trenerne og se hva man gjør. Jeg har ikke rukket å tenke så langt ennå, understreker hun.

Bjørndalen svarer

Dette er det andre mesterskapet hvor det ikke deles ut verdenscuppoeng.

TV 2s skiskytingsekspert oppfordrer det norske esset til å gå, selv om han har forståelse for at Tandrevold vurderer å droppe konkurransen.

– Det vet hun best selv. Hvis hun føler seg ekstremt tung, kan det være et alternativ. Hun åpnet også litt hardt i dag, og fikk en liten trøkk der kanskje, vurderer Bjørndalen, og fortsetter:

– På en jaktstart er alt mulig. Det skjer så mye i front og vi vet hvor god hun er i jaktstart. Hun kan skyte 20 treff, og da har hun en respektabel plassering uansett.

OPPFORDRING: Ole Einar Bjørndalen håper at Ingrid Landmark Tandrevold stiller til start på søndagens jakstart. Foto: Michael Allen / TV 2

Opp til Lou Jeanmonnot på tredjeplass er det ett minutt og 15 sekunder.

– Jeg håper at hun restituerer seg. Hun har trent i hele år og vært i fin form, så jeg tipper at hun går, spår Bjørndalen.

Langt nede

Knotten beskriver det som «en av de verre følelsene» etter et skirenn i år.

– Jeg har egentlig lyst til å komme meg gjennom mediesonen før jeg begynner å grine. Det er litt der man er, sier Knotten til TV 2.

– Var det mentalt på siste skyting?

– Ja, det var jo det. Skiskyting er alltid mentalt. Akkurat i dag fikk jeg det ikke til, og da blir det ekstra tydelig, vurderer hun.

SJANSELØS: Karoline Knotten ble dårligste norske løper på sprinten. Hun begynner jaktstarten mer enn to minutter etter Julia Simon. Foto: Heiko Junge / NTB

Juni Arnekleiv var den eneste norske løperen som holdt hodet kaldt på stående. 24-åringen hadde imidlertid én bom på liggende.

Farten i sporet var heller ikke god nok til at hun klarte å koble seg på i tetkampen, og Arnekleiv gikk i mål ett minutt og 36 sekunder bak Simon.