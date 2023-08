Talentet sluttet med fotball: – Festet og gjorde hærverk

I ungdomsårene tok Sondre Holmlund Ørjasæter (19) pause fra fotballen og havnet i feil miljø. Noen år senere herjer han for Sogndal i OBOS-ligaen.

– På fritiden kunne vi finne på å gjøre hærverk og stjele på butikken. Jeg trengte det adrenalinkicket. På den tiden kunne jeg nesten ikke brydd meg mindre. Jeg var i en «gi faen-periode», mimrer Ørjasæter.

Sondre Holmlund Ørjasæters vei til toppfotballen har vært alt annet enn normal. Da angriperen var tolv år gammel, og skulle gå fra barne- til ungdomsfotball, syntes han fotballen ble for seriøs, og så seg nødt til å ta en pause. Det ga unggutten nye interesser.

– Jeg fikk litt sjokk over hvor seriøst det var. Til slutt fikk jeg knekken av hvor seriøst det var. Jeg kjente på et stort press når jeg spilte kamper, sier Ørjasæter.

JUBEL: Det har vært mye å juble for i Sogndal denne sesongen Foto: Geir Olsen

Havnet i feil miljø

Ørjasæter forsøkte å spille en sesong med Lyns jevnaldrende gutter, men følte på den samme seriøsiteten han hadde opplevd tidligere. Med fotballen ute av bildet, fikk den 15-år gamle oslogutten øynene opp for nye interesser.

– I løpet av de årene ble jeg glad i å skate. Jeg brukte mye tid på å farte rundt, skate og finne på sprell med kompiser.

– Hva slags sprell da?

– Det ble litt festing, drikking og andre morsomheter den tiden. Miljøet jeg havnet i da hadde nok en litt dårlig innflytelse på meg, fortsetter Ørjasæter.

Tok grep

I august 2019 pakket familien Holmlund Ørjasæter sakene sine og flyttet til Stryn. Det skulle vise seg å bli et vendepunkt for unge Ørjasæter.

– Først og fremst flyttet vi fordi pappa skulle begynne å jobbe i Stryn. Samtidig var det et roligere miljø der som passet meg bra.

– Hvordan var det?

– Der og da var det jævlig surt å flytte fra Oslo, men jeg tviler på at jeg hadde spilt fotball nå hvis vi ikke hadde flyttet, reflekterer Ørjasæter.

Deretter skjøt fotballkarrieren fart igjen. Den driblesterke angriperen fant seg kjapt til rette i Stryn, og da han var 18 år gammel spilte han fast for Stryns A-lag i 4. divisjon.

– Da ble fotball gøy igjen. Jeg fikk tilbake spillegleden og merket at jeg tok nivået fort. I tillegg gikk det opp for meg at det var ikke så mye annet å gjøre enn å spille fotball i den bygda, sier 19-åringen.



Artisten

Storspill for Stryn gjorde at flere åpnet øynene for vingen. Blant dem var Sogndal og sportssjef Håvard Flo.

– Han var jo en artist. Han begynte å fange en del interesse rundt om når han spilte i nærområdet, sier Flo.

Etter én høstsesong for Stryn i 4. divisjon tok stortalentet turen til nabokommunen vinteren 2022. Siden det har han ikke sett seg tilbake. Sogndalspilleren kan skilte med fire scoringer og én assist så langt i OBOS-ligaen. Tidvis herjing for Sogndal ble også belønnet med U-21 landskamper i juni.

FORNØYD: Sportssjef Håvard Flo er fornøyd med Ørjasæters utvikling i Sogndal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Han har hatt en veldig fin reise med oss så langt. Hvis den reisen fortsetter, kan dette bli veldig spennende, forteller Flo.

Sportssjefen legger ikke skjul på at interessen rundt Sogndaltalentet har vært stor.

– Det er stor nysgjerrighet rundt Sondre. Vi håper vi får lov til å utvikle Sondre en stund til. Så får han forhåpentligvis muligheten til å dra på større oppdrag senere i karrieren, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

