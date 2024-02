Tagseth: – Var der på feil tidspunkt

I 2015 var en purung Edvard Tagseth ute på vift i det store utland.

14 år gammel fikk han nemlig sin største drøm oppfylt, da han signerte for favorittklubben Liverpool. Der var han en del av akademiet i fire år, blant annet under ledelse av Steven Gerrard.

– Samarbeidet med A-laget var bra da også. Jeg fikk jo dessverre ikke sjansen til å trene med A-laget eller være med noe mye der, men vi hadde jo en gruppe som dro på Melwood og trente litt med U23-spillerne. Det har alltid vært et bra samarbeid, sier Tagseth.



TV 2 tar en prat med RBK-profilen i kjølvannet av Liverpools ligacupsuksess, der Jürgen Klopps mannskap avsluttet finalen mot Chelsea med fire spillere fra klubbens akademi.

HJEM TIL ROSENBORG: I 2019 avsluttet Edvard Tagseth Liverpool-eventyret til fordel for A-lagsfotball i Rosenborg. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Jeg er Liverpool-fan, men det var mye nytt. Det var artig at de vant, selvfølgelig. Så var det artig at de kan bytte inn på så unge gutter, så mange på samme tid, og fortsatt gjøre det så bra, sier Tagseth.

«Juniorlag» mot Southampton?

For unggutter som Conor Bradley, Jayden Danns, James McConnell, Bobby Clark og Jarell Quansah fikk alle sin drøm oppfylt da de bidro sterkt til å sikre ligacup-trofeet søndag.

HISTORISK AFTEN: Liverpool-sjef Jürgen Klopp kaller søndagens ligacupfinale for «en av de beste fotball-historiene noensinne». Foto: Adam Davy

Det har flere latt seg imponere av. Liverpool-sjef Jürgen Klopp er i alle fall fra seg av beundring.

– Søndagens historie var en av de beste fotballhistoriene noensinne. Det er hundre prosent riktig at Chelsea hadde et yngre lag, det er et annet prosjekt, men vi sammenligner oss ikke, sier Klopp og fortsetter:

– Våre gutter spilte for ungdomslaget, U21-laget og slike ting. De kom nylig opp og har trent med oss i en stund. De har null erfaring, men masse talent, og det viste de.



NY KAMP? Med flere nøkkelspillere ute kan det fort hende at Conor Bradley og flere andre Liverpool-unggutter må i aksjon mot Southampton onsdag. Foto: Dave Shopland

Før møte med Southampton i FA Cupens femte runde onsdag, er skadelista stadig som et vondt år for Liverpool.

Nøkkelspillere som Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota og Alisson Becker er definitivt ute, mens spillere som Mohamed Salah, Darwin Núñez og Dominik Szoboszlai er usikre.

På pressekonferansen før kampen utelukker ikke Klopp at det kan bli en ny kveld i ungguttenes navn.

– Det er mulig at noen må starte, og om de gjør det kommer de til å nyte det, sier tyskeren.



– Var der på feil tidspunkt

Da Tagseth var Liverpool-spiller, i perioden 2015-2019, trente akademiet og førstelaget hver for seg.

Dette ble imidlertid endret da Merseyside-laget flyttet fra sitt gamle treningsanlegg på Melwood til Kirkby høsten 2020.

DRØMMEKONTRAKTEN: Som 14-åring signerte Edvard Tagseth for Liverpool. Foto: PRIVAT

Tagseth tror en av nøklene for dagens suksess ligger nettopp der.

– Det er veldig viktig. Det gjør jo at de kan få litt tettere oppfølging, og da er det enklere for de som kom inn på sist å gjøre det bra, da de har fått vært med litt, forklarer RBK-spilleren.



Etter litt betenkningstid kommer Edvard Tagseth rett og slett frem til at han var i Liverpool på feil tidspunkt.

– Off. Njai. Det er vanskelig å svare på. Ja, avslutter 23-åringen lattermildt.