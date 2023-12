Tabber kostet Brann dyrt – men 18-åring imponerte

Lyon-Brann 3-1

– Hun er sterk fysisk, og du ser vi sliter i noen situasjoner når hun setter på turboen. Samtidig synes jeg vi har full kontroll bakover, men Signe har noen kvaliteter som er veldig bra, sier Ada Hegerberg til TV 2.



Det var få som hadde forventet at Brann skulle klare å sjokkere de franske stjernene i Lyon. Pessimistene fikk rett.

For det ble tidlig klart at tidenes mestvinnende Champions League-lag var klare til å vise seg frem.

– Vi vinner forkjent i kveld, og jeg synes det er klasseforskjell frem til vi gjør en del bytter. Da havner vi litt ut av rytmen, men vi lander en komfortabel 3-1-seier, sier Hegerberg.



Etter fem minutter sørget en feil pasning fra Karoline Haugland for at Kadidiatou Diani fikk tid og rom. En lekker avslutning sørget for 1-0.

Det så ikke langt bedre ut i forkant av 2-0 heller. Da brukte Marthine Østenstad alt for lang tid mel ball i egen sekstenmeter. Ada Hegerberg snappet ballen og sørget for komfortabel ledelse til pause.

SCORING: Ada Hegerberg sørget for 2-0-ledelse til Lyon med sin 62. Champions League-scoring for det franske storlaget. Foto: Tibor Illyes

– Hun er målmaskin nummer én i Champions League, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.

Dette var Hegerbergs 62. scoring i turneringen. Samtidig mener TV 2s ekspert at den norske superspissen har langt mer å gå på.

– Hun er ikke helt tilbake i godt, gammelt slag ennå og hun må matches forsiktig.

Det samme tenkte nok Lyon-trener Sonia Bompastor som tok av spydspissen etter 65 minutter.

Lyspunktet

Men alt var ikke like mørkt som Branns svarte drakter. Signe Gaupset herjet til tider med Lyons verdensstjerner.

– Om hun ikke var på listen til alle de store klubben fra før, så er hun det definitivt nå, sier TV 2s fotballekspert, Ingrid Ryland.

Den ene etter den andre ble satt på plass av den norske 18-åringen. Det var også Gaupset som regisserte Branns største sjanse i kampen.

38 minutter ut i første omgang driblet Branns nummer 16 halve Lyon-laget, før hun serverte Cecilie Redisch Kvamme. Kapteinen klarte ikke å følge opp det fine forarbeidet og klinket ballen over mål.

JUVEL: Signe Gaupset viste frem mye av sitt repertoar mot Lyons stjernegalleri. Foto: Mourad Allili / NTB

Ingrid Ryland lar seg imponere stort.

– Hun viser at hun har nivået inne. Hun bør få landslagsplass i 2024, om hun holder seg skadefri, mener Ryland.

TV 2s ekspert er usikker på om tiden er inne for et klubbskifte, men sier følgende på spørsmål om hun tror Brann må belage seg på å selge:

– Hun har nok godt av et halvt år der hun får spilt flere kamper og kan prestere jevnt på et godt nivå. Men det er nok aktuelt om den rette klubben kommer på banen med nok penger.



Inn med Engesvik

Mange ble overrasket da Martin Ho valgte å benke Rakel Engesvik. Hun var én av to Brann-spillere Lyons trener fremhevet før kamp.

Så var det også trønderen og Gaupset som sammen sørget for forarbeidet til Branns redusering. Justine Kielland ble servert på ti meter og sørget for 1-3.

Brann står med seks poeng og er dermed tre bak Lyon i kampen om førsteplassen i gruppe B. St. Pölten og Slavia Praha spilte uavgjort 0-0 onsdag kveld og har begge ett poeng.