Synet sjokkerte: – Jeg ble blåst av banen

Han får høre det hele tiden:

«Er det en som skal fortsette i fotballen etter at han legger opp, så er det deg, Gjermund»

Men selv om lederegenskapene eser ut av publikumsyndlingen Gjermund Åsen er det ingen automatikk i det.

Lillestrøms kaptein vet faktisk allerede at det ikke stemmer.

– Etter karrieren har jeg lyst til å jobbe i bank. Helgefri. Kjenne på fredagsfølelsen. Dra hjem, fyre opp grillen, hive ned noen T-bone-steaks og tre-fire Dahls-pils.

Men alt til sin tid, fortsetter han.

A4-livet kommer tidsnok.

LYKKELIG: Gjermund Åsen har vært helt sentral i gjenreisningen av Lillestrøm Sportsklubb. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Ballast og livsvisdom

Akkurat nå har 31-åringen mer enn nok med Lillestrøm-eventyret som ligger bak – og forhåpentligvis også foran ham.

Mandag, 2. påskedag, venter Strømsgodset på Åråsen. Seriestart.

Det er to år siden Åsen fikk kanari-debuten mot samme klubb, etter å ha fått den brutale beskjeden om at han var uønsket i Rosenborg måneder i forveien.

Han er slettes ikke bitter, men velger heller å bruke konstruktive briller når han ser tilbake på oppholdet i klubben han holdt med som liten.

– Fotballen har gitt meg opp- og nedturer, men det er det som er så herlig med den også.

Åsen gliser takknemlig om kapp med vårsola på Åråsens eminente gressmatte.

– Høye topper og dype daler.. Det har gitt meg en ballast og livsvisdom man tar med seg videre i livet.

Et av hans største minner i karrieren så langt er da han representerte Rosenborg mot Sporting Lisboa på bortebane i 2019.

Han var stolt. Stolt over å spille for klubb og by.

BARNDOMSDRØM: Åsen i aksjon for Rosenborg mot Sporting Lisboa i Europa League høsten 2019. Foto: Armando Franca / AP Photo

Alt for «Norges beste supportere»

Stolt er han fortsatt. Stolt over å spille for det han kaller for «Norges beste supportere».

Relasjonen med Kanarifansen og Lillestrøm by har nemlig føltes riktig fra første stund.

– Både byen og klubben har betydd mye for meg de siste to årene. Jeg er evig takknemlig for muligheten jeg har fått her, forteller han.

TO TRØNDERE: Åsen kom sammen med RBK-profil Pål André Helland for to år siden. Duoen bodde i samme leilighet den første tiden. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Enten det handler om å snakke med den vanlige mannen i gaten på butikken eller å komme inn her på Åråsen og treffe på banemester og materialforvalteren..

Han stopper litt opp, før han fullfører:

– Det har vært en åpenhet og inkludering fra A til Å som har vært helt fantastisk.

Til tider kan Åsen faktisk bli litt paff over støtten han og spillerne får.

– Hjemme og borte, de stiller mannsterkt uansett. Jeg ble blåst av banen da vi dro til Sogndal tidlig i mars og så alle som hadde tatt turen. Fantastisk, sier Åsen.

Lagkameratene beskriver ham som «sulten» og «gæren».

Åsen har blitt tilskrevet mye av æren for å ha snudd opp ned på garderobekulturen på Åråsen.

KANARI-KJÆRLIGHET: For meg er de Norges beste supportere, fastslår Gjermund Åsen. Foto: Terje Bendiksby

Lastet ned TikTok for unggutta

– Jeg er veldig opptatt av trygghet. I vår garderobe er det viktig med et ganske flatt hierarki. Om det kommer opp en unggutt, skal han ikke være redd for å prate med noen. De skal være seg selv og snakke med hvem de vil, når de vil. Alle skal snakke med alle, forklarer Åsen, og fortsetter:

– Selv lastet jeg ned TikTok for å kunne prate med ungguttene om videoene de har sett. Det å skape trygghet i garderoben tror jeg er nøkkelen til at så mange unge har tatt steg her.

I fjor havnet laget på fjerdeplass. Nå er målet å ta det neste steget.

– Vi lærte mye i fjor. Vi ledet serien på våren, før vi fikk en høst uten prestasjonene og poengfangsten vi ønsket oss. Vi har fortsatt en uerfaren spillergruppe om du deler opp antall kamper i Eliteserien på hele gruppen, men jeg tror mange av dem har lært ganske mye de siste årene om hva som kreves for å være i toppen.

FUGLA, DU ER MITT HJERTE: Åsen har troa på en ny sterk sesong for alle med hjertet i Lillestrøm. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det har vært plenty med utskiftninger i troppen før sesongen.

TV 2s oversikt viser at ni spillere er kommet inn dørene på Åråsen (eller returnert fra lån), mens 17 har forlatt klubben – enten permanent eller på lån.

– Jeg fikk tilsendt et bilde av en kompis av antall spillere som har stukket, og tenkte bare: «Det var såpass med utskiftninger, ja?». En del har dratt, men samtidig har vi fått en del herlige signeringer inn. Jeg føler Lillestrøm er på riktig vei, forklarer Åsen, og avslutter:

– Vi legger i alle fall ned alt i potten hver dag, og skal gyve løs på denne sesongen med masse energi.