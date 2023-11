– Synd de får så mye oppmerksomhet fordi de gjør det dårlig

FORNØYD: Midtbanespiller på Vålerenga, Janni Thomsen, ser frem til de siste kampene i det som har vært en knallsesong for laget. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Det føles så sinnssykt bra. Vi har stilt oss i en posisjon hvor alt er gøy, egentlig. Cupfinale og kamp om seriegullet. Det kunne egentlig ikke blitt bedre, sier Janni Thomsen.

For i motsetning til herrelaget, som risikerer nedrykk i Eliteserien, briljerer kvinnelaget til Vålerenga i Toppserien. Med kun ett tap på 24 kamper, troner de øverst på tabellen.

– Det er fryktelig spennende. Vi gleder oss virkelig til de ukene som kommer nå. Nå skal serien avgjøres og vi skal spille cupfinale. Man får sånn skikkelig deilig fotballhøst-serieavslutning-cupfinale-stemning, smiler trener for damelaget, Nils Lexerød.

Skjevfordeling

Selv om Vålerenga-damene har hatt gode resultater, og foreløpig er laget med flest poeng i Toppserien, er det herrelagets nedrykkssituasjon som skaper overskrifter. Lexerød er kritisk til denne skjevfordelingen i nyhetsbildet.

HÅPEFULL: Trener for Vålerenga-damene, Nils Lexerød, ser på resten av sesongen med optimisme. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Jeg har en generell tanke om at mediene dekker kvinnefotballen for lite. Denne uka var det en landskamp mellom Norge og Frankrike, og den fikk knapt omtale i de store mediene.

Han reagerer ikke på urettferdig dekning av spillerne i egen klubb, men mener problemet er større enn som så.



– Jeg tenker ikke noe spesielt om at vektingen er sånn for Vålerenga sin del, for den er sånn i alle situasjoner. Mediene får svare selv på hvorfor de dekker kvinnefotballen så lite som de gjør, sier han.



Janni Thomsen er enig med trener Lexerød. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Janni Thomsen er enig med treneren.

– Det er synd at herrene får så mye oppmerksomhet fordi de gjør det dårlig, vi skulle jo ønske at de også gjorde det godt. Jeg håper vi jenter får medieoppmerksomhet fordi folk har lyst til å følge oss, også er det opp til mediene hvorvidt de har lyst til å gjøre det. Hvis det er gøyere å følge at herrene ikke gjør det så bra … ja, det kan ikke jeg gjøre noe med, sier hun.

MÅLSCORER: Olaug Tvedten er blant de som har scoret flest mål i Toppserien, så langt. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Suksessesong

Jentene kan uansett se tilbake på en knallsesong med gode kamper og store opplevelser.

– Det å spille mot Real Madrid på hjemmebane har vært en av de største opplevelsene her i år. Å spille mot så kule spillere i en så kul klubb, med stort publikum på tribunen, var utrolig gøy, sier Olaug Tvedten.

Hun er en av tre spillere som ligger an til å vinne årets toppscorertittel. Sammen med lagvenninne Karina Sævik, ligger hun på delt førsteplass i serien, med 12 mål. Hun avviser likevel at tittelen er av stor betydning for henne.

PÅ HJEMMEBANE: Olaug Tvedten under kvalifiseringskampen til mesterligaen i fotball mellom Vålerenga og Real Madrid på Intility stadion. Foto: Cornelius Poppe / NTB

–Det er ikke så viktig for meg. Jeg har jo selvsagt lyst til å score mål, men det viktigste er at vi vinner disse kampene, ikke hvem som scorer. Og Karina er jo på laget mitt, så jeg vil jo gjerne at hun også scorer, sier hun.

Klare for Brann-motstand

Før cupfinalen mot Rosenborg på Ullevål, gjenstår tre kamper i Toppserien.

Lørdag spiller jentene hjemmekamp på Intility. De møter Brann, som foreløpig holder fjerdeplassen i serien. Vålerenga forbereder seg på en krevende kamp.

– Brann har hatt en veldig god høstsesong. De står uten tap i serien, og har gjort det bra i Champions League. Vi forventer en veldig tøff og jevn kamp mot et veldig godt lag, sier Lexerød.

– Jeg synes Brann har sett sterke ut. De har gjort det bra etter sommerpausen, så de er et lag jeg frykter litt, og det blir vanskelig, tror jeg. Vi er på ingen måte klare favoritter i denne kampen, sier Thomsen.

SCORING: Fra venstre: Elise Thorsnes, Janni Thomsen, Olaug Tvedten, Stine Nybø Brekken og Thea Bjelde Foto: Javad Parsa / NTB.

Tre av Vålerenga-spillerne var på landslagssamling for å spille mot Frankrike, tidligere i uken. Derfor har treningen for resten av laget vært alternativ.

– Vi har hatt med oss gutter på trening for å kunne trene med stor fart og høy intensitet. Vi tar med oss erfaringene fra kampen mot Real Madrid, hvor vi fikk kjenne på et litt høyere tempo enn det vi er vant til i Toppserien, forteller Lexerød.



TØFF DUELL: Da Vålerenga møtte Brann i juni i år, endte kampen uavgjort med stillingen 1-1. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Laget setter inn støtet og har planer om å gi alt for å bli det beste laget i serien.

– Inn mot sesongavslutningen så blir hver kamp kjempeviktig, så vi står på. Vi må ta en kamp om gangen, og nå er det først Brann. Så vi gir alt for å vinne den, smiler Tvedten.