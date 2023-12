Syklet langtur i minus 24 grader: – Føler seg litt barsk

– Er dette sunt? Og er det bra for kroppen?

Det spør tidligere verdensmester Philippe Gilbert i kommentarfeltet på videoen Leknessund la ut lørdag.

Sykkelprofilen fra Tromsø la ut en kort videosnutt på sosiale medier av en treningstur i Nordmarka, der sykkelcomputeren viser minus 24 grader og øyevippene er frosne.

📺 Andreas Leknessund (Uno-X in 2024) has not applied personal extreme weather protocol in training. -24°C and still smiling. 😊🚲🧊pic.twitter.com/XvbGRyLsZj — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) December 3, 2023

– Det var en tur på fem timer. En rolig langtur. Jeg var egentlig varm hele tiden, sier Leknessund til TV 2, som har fått med seg at videoen har gått sin seiersrunde i sosiale medier.

Oppskriften for å holde seg varm? To tykke ulltrøyer underst, deretter en tynnere ulltrøye, og to jakker oppå der igjen.

Og kanskje viktigst av alt: varme sko og varme hansker.

Ikke bekymret for helsa: – Hatt mer ekstreme turer

Leknessund, som neste år vender tilbake til Uno-X etter tre år i nederlandske Team DSM, forteller at det på det verste var nede i minus 25 grader.

– Det er jo en kunst å holde seg varm. Jeg har jo vært mye kald opp gjennom årene, så jeg har brukt mange år på prøving og feiling, sier 24-åringen fra Tromsø.

– Så lenge man ikke blir kald og kjører på ganske rolig intensitet, så er det egentlig ikke noe problem. Jeg tror ikke det var spesielt utfordrende for helsa. Og jeg har ikke hatt utfordringer med luftveiene etterpå. Så jeg er lite bekymret for det. Jeg har gjort dette i alle år og har hatt mer ekstreme turer, forteller han, og henviser til at skiløpere ofte må trene og konkurrere i lignende temperaturer.

Til info er kuldegrensa i langrenn på minus 18. Er det kaldere enn det, arrangeres det ikke skirenn.

VINTERVANT: Andreas Leknessund bodde i Tromsø frem til han begynte på videregående. Her fra en skitur med søsteren Oda i 2011 Foto: Privat

Møtte opp i kort shorts og kort trøye i snøvær

Leknessund forteller at han, overraskende nok, ikke har for vane å få med seg lagkamerater på treningsturene i vinterkulden.

– Mange ender opp med å sykle innendørs på rulla. Men rulle er seigt. Da drar jeg heller ut i kulden. Og det er noe fint med å være alene i marka i slike forhold. Man føler seg litt barsk! forteller han, og avslutter med at han straks skal ut på en ny tur i kulden i skogene rundt Oslo.

Sportsdirektør i Uno-X, Stig Kristiansen, la selv grunnlaget for sin sykkelkarriere i Oslo-traktene, men våget seg aldri ut på sykkelen i lignende temperaturer som Leknessund gjør.

– Han er jo vokst opp litt lenger nord, så han har et litt annet forhold til det enn oss. Jeg lærte tidlig at han har en litt annen kuldestandard enn oss andre. I Tour de l'Avenir 2020 var det snø på start og vi skulle over Col de l'Iseran (2764 moh). Jeg ba alle ta på seg så mye klær som mulig, og Leknessund møtte opp i kort shorts og kort trøye, humrer Kristiansen.