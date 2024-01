Sykkelpresidenten stiller ikke til gjenvalg: – Det har vært en ære

– Jeg føler meg privilegert som har fått tilliten, og det har bestandig vært en ære. Men jeg synes tiden er moden for å slippe andre krefter til.

Det sier Sørnes til TV 2.

Sørnes tok over Norges Cykleforbund (NCF) etter det skandaleombruste verdensmesterskapet på sykkel i Bergen i 2017, og stiller ikke til gjenvalg på det forestående tinget i midten av mars.

– Jeg tror det er sunt å få inn andre typer personer i ledelsen, og jeg føler at jeg har gjort jobben jeg ble satt til å gjøre i 2018. Jeg har alltid tenkt at dette ikke var noe evighetsprosjekt, så det føles greit å gi seg, forteller han.

– Norge har blitt satt på kartet

Han beskriver seg selv som et «ubeskrevet blad» da han tok over etter Harald Tiedemann Hansen, og sier seks år i sjefsstolen har bydd på «ekstreme ledelsesutfordringer».

– Fra et havarert sykkel-VM, til rettssaker, bobehandling og en pandemi. Samtidig har vi lyktes med en del ting. Jeg føler jeg har oppnådd målene jeg satt meg, forteller han.

Han føler at konfliktnivået i norsk sykkelsport har roet seg etter det mye omtalte Bergen-mesterskapet, et VM som resulterte i åpne konflikter i media og en skakkjørt økonomi som fortsatt hindrer forbundet den dag i dag.

– Det som kommer i skyggen av sånne hendelser er at vi også har fått til mye. Det har vært et mål for forbundet siden 2012 å få en velodrom. På lørdag har vi to, sier han, og refererer til at velodromen i Asker offisielt åpnes i helgen.

– I tillegg har vi, som en relativt liten nasjon, hevdet oss bra sportslig. Toppen var VM i Australia høsten 2022, hvor vi viser at vi er helt i verdenstoppen. Det kan selvsagt ikke forbundet ta æren for, men med en medspiller og samarbeidspartner som Uno-X har Norge blitt satt på kartet på en helt ny måte. Og fremgangen til parautøverne våre har vært en høydare, fortsetter han.

EVENTYR I AUSTRALIA: Norge tok to gull og en bronse under sykkel-VM 2022. Her jubler Tobias Foss for gullmedaljen på tempoen. Foto: WILLIAM WEST

Tar selvkritikk: – Knakk ikke koden

Samtidig som resultatene i mesterskap har vært gode og Uno-X har løftet interessen, har det ikke vært fritt for utfordringer i norsk sykkelsport i Sørnes' regjeringstid.

Stadig færre ritt på kalenderen, lavere deltagelse i store turritt og tidvis røde tall i budsjettene har vært realiteten.

Før jul skrev også TV 2 at forbundet er nødt til å nedbemanne.

– Vi startet med et stort handikap økonomisk, og økonomien vil fortsette å være en klamp om foten til forbundet fremover, sier han.

Han tar selvkritikk på at forbundet ikke i større grad har lykkes med å rekruttere flere kvinner og jenter til idretten.

«Der har vi ikke knekt koden», vedgår han.

I tillegg sier han at forbundet i større grad burde ha lykkes med på legge til rette for å opprettholde aktivitet. Og flere sponsorkroner skulle han gjerne ha sett at forbundet lyktes med å dra inn.

– Pandemiens utfordringer, nedgang i lisenser og et mer krevende sponsormarked i idretten har vært vanskelig, sier han.

– Men samtidig er det ikke katastrofe, så jeg er helt overbevist om at sykkelsporten etter hvert vil få en opptur igjen.

TRANGE TIDER: Pandemien og en nedadgående trend i rittdeltagelse har gitt Sørnes og forbundet hodebry. Her fra sykkel-NM 2021 i Vennesla. Foto: Tor Erik Schrøder

Sykkel-NM og styreverv

Sørnes skryter av administrasjonen og styrekollegene de siste seks årene.

– Spesielt fortjener konstituert generalsekretær Kjersti Størset ros, som nå leder en krevende prosess, sier han med henvisning til nedbemanningen i forbundet.

Sørnes blir fortsatt å se i sykkelsporten gjennom å skulle arrangere sykkel-NM i Bodø til sommeren, samt flere andre ritt, og vil ellers bruke tiden på styreverv.

I fjor vår ble han av Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt som nytt styremedlem i Helse Nord RHF.



– Og ikke minst skal jeg nå få syklet mer, avslutter han.