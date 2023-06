Sykkelgull til tross - Jørgen (18) gir ikke opp skidrømmen

17 år gamle Jørgen Nordhagen fra Lillehammer Cyckleklubb kjører over mål og jubler som vinner av Birkebeinerrittet 2022. Foto: Geir Olsen

Sykkeltalentet Jørgen Nordhagen satser på to vidt forskjellige idretter.

– Hva er han laget av?



– Ikke det samme som meg hvert fall. Det var dårlig gjort, svarer Felix Ørn Kristoff.



Alexander Kristoffs lillebror er også regnet som et stort sykkeltalent, men hadde ingenting å stille opp med mot Jørgen Nordhagen (18) på NM-tempoen i Sandnes.

– Det var framgang da. Vanligvis slår han meg med et minutt på 10km, i dag var det på over 20km, spøker Kristoff.



Jumbo-Visma-avtale

Nordhagen selv var ikke overrasket over den store seiersmarginen.

– Jeg hadde en god dag og gjennomførte etter planen. Det var en lang tempo så da kan det skille mye, sier rytteren som forsvarte NM-gullet på tempo for juniorer.

Han stiller også på fellesstarten, som starter lørdag 14:00.

Jørgen Nordhagen iført den norske mestertrøya etter NM-tempoen for juniorer. Foto: TV 2

Han gliser da han får høre om utspillet fra Kristoff.

– Jeg har syklet mye med Felix i år og vet at han er innmari sterk. Jeg synes det er moro med tempo og satser en del på det, så da er det lettere å få ut det lille ekstra.

I fjor vekket Nordhagen oppsikt da han som 17-åring gikk helt til topps i Birkebeinerrittet.

Han er så lovende at det nederlandske storlaget Jumbo-Visma allerede har signert en avtale med stortalentet fra og med neste år.

– De hjelper meg allerede med en del utstyr så det gjør det en del lettere.

Men til tross for avtalen med profflaget, er det ikke bare at sykkel han skal satse på.

Jørgen Nordhagen under 15 km fri teknikk under NM på ski på Gjøvik. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Ski og sykkel

– Det blir en sesong til med langrenn i hvert fall, sier Nordhagen som i vinter debuterte i senior NM med en åttendeplass på 15-kilometer intervallstart.



Selv om det er to vidt forskjellige idretter mener Nordhagen at de fint kan kombineres.

– Blant annet bygger begge deler godt oksygenopptak, og så er det viktigste for min del at jeg trives og har det gøy med det jeg gjør, slik at jeg kan pushe på trening, forklarer han.



Enn så lenge kjører han «all in» på syklingen inn mot VM, men:

– Til vinteren skal jeg satse ordentlig. Jeg har en del ting jeg vil få til før jeg gir meg med det, men den muligheten jeg har fått med Jumbo nå er veldig bra, så da blir det hovedfokuset en liten periode.

– Så vi ser deg ikke både i OL i langrenn og Tour de France om noen år?



– Det er vanskelig å si. Jeg har fortsatt en drøm om å bli en av de beste på langrenn. Jeg kommer til å fortsette med det på siden, så kanskje en eller annen gang bytter jeg, sier Nordhagen.