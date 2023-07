Wærenskjolds oppgjør: – Jeg burde egentlig ikke lest det

SLÅR TILBAKE: Søren Wærenskjold mener sjette etappe er et bevis på at Uno-X har noe å gjøre i Tour de France. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Med tredjeplassen til Tobias Halland Johannessen på Cauterets-Cambasque tok Uno-X sin første podiumsplass i Tour de France.

Det smakte godt for Søren Wærenskjold.

– Selv om man egentlig ikke skal lese kommentarer, har jeg sett at flere nettroll der inne hevder at vi ikke har en sjanse, så det er fint å vise at vi har noe her å gjøre, sier Wærenskjold til TV 2.

– Selv om vi ikke vinner over verdens beste sykkelryttere, er vi i hvert fall oppi der, fortsetter mannen som har fått kallenavnet «Flodhesten fra Mandal», før han roser Halland Johannessen for bragden.

– Ikke alltid peiling

Uno-X er på nivå to og fikk invitasjon til å delta i årets Tour de France.

– Jeg burde egentlig ikke lest det, men hvis du sjekker hvem det er, er det ikke alltid at de har peiling på sykling, sier Wærenskjold.

– Det er veldig gøy at laget viser at de har noe her å gjøre. Det er gøy med sykkelritt når det går bra, fortsetter U23-tempoverdensmesteren.

Før Halland Johannessens tredjeplass på torsdagens etappe var sjuendeplassen til Alexander Kristoff på fjerde etappe den beste plasseringen til Uno-X i Tour de France-innledningen.

Da leverte Wærenskjold et forrykende opptrekk. I etterkant gikk diskusjonen på om mandalitten burde være Uno-X' spurter i Touren.

– Vi får ta status på det. Jeg får kjenne hvordan hoften er i kveld (torsdag), men jeg føler meg sterk, sier Wærenskjold, som deiset i asfalten på oppløpet etter opptrekket for Kristoff.

– Kan passe meg bra

Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen har åpnet for å bytte rollene til Kristoff og Wærenskjold i løpet av Tour de France.

På fredagens etappe til Bordeaux ventes en ny massespurt.

– Vi snakker alle sammen, så finner vi ut av hva som er best. Jeg tror avslutningen kan passe meg bra, så det ville vært gøy å prøve, sier Wærenskjold.

NY FLATE ETAPPE: Fredag kan det bli en mulighet for Søren Wærenskjold. Spørsmålet er om det er mandalitten eller Alexander Kristoff som eventuelt skal spurte for Uno-X. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Uansett er det vanskelig å bevise hva man er god for på én etappe. En spurter bør helst ha flere sjanser for å finne rytmen og selvtillit. Det ville i hvert fall gøy å prøve, sier han.

Kristoff har også åpnet for å gi fra seg spurtansvar i Tour de France.

– Hvis han føler seg bra, sa Kristoff til TV 2 før onsdagens etappe.

– Det er en seig oppoverbakkespurt her en dag, og jeg tror at han kan kjøre ganske bra i en sånn type avslutning, uttalte veteranen.