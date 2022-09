Wærenskjold tok VM-gull: – Sykt

Søren Wærenskjold utklasset konkurrentene i U23-VM på tempo og tok Norges andre gull på to dager.

Se Wærenskjold innse gullet i videovinduet øverst!

– Det var sykt. Egentlig føler jeg meg helt tom og veldig, veldig letta. En utrolig opplevelse, sier den norske gullvinneren til TV 2.

Etter Tobias Foss' sensasjonelle VM-gull søndag var det Søren Wærenskjold tur til å forsvare Norges ære i U23-klassen på tempo i Wollongong.

Sørlendingen var blant favorittene til medalje og innfridde. En strålende disponert etappe ga ledelse på 26 sekunder foran Leo Hayter fra Storbritannia. Den holdt helt inn.

– Jeg er litt skjelven akkurat nå. I mitt siste forsøk (i U23-klassen) og jeg ga alt jeg hadde. Veldig glad for å ta seieren, sier den Wærenskjold til arrangøren.

Belgiske Alec Segaert var den som var forventet å kunne hamle opp med nordmannen. Lotto–Soudal-rytteren kom inn 16 sekunder bak og tok sølv. Dermed kunne nordmannen slippe jubelen løs.

– Tenk at Norge står med to gull på to dager, sier TV 2s ekspertkommentator Magnus Drivenes.

Takket syk sykkelsjef

På spørsmål om hvordan seieren skulle feires ville 22-åringen gi en hilsen til sykkelsjef Hans Falk, som har fått påvist akutt leukemi og er sykemeldt på ubestemt tid.

– Det blir litt champagne til middag. Jeg vil si en stor takk til Hans Falk, han er på sykehuset akkurat nå. Jeg ønsker han alt det beste.

– Det er helt utrolig og eventyrlig. Jeg må klype meg i armen av starten på det VM-et her etter to gull. Det er et bra nivå gutta levere nå, gliser lagleder Kurt Asle Arvesen.

– Hva er det som skjer med Norge?

– Det kan du si. Gutta har jobba for dette over lang tid og har flyt med form og utførelse. Det er en artig tur å vær med på, svarer Arvesen.

VERDENSMESTER: Søren Wærenskjold med det synlige beviset. Foto: WILLIAM WEST

Gullet kommer etter et en sviende fjerdeplass på samme øvelse i fjor. Året 2022 har heller ikke gått på skinner for sørlendingen.

– Hvis du ser på hva jeg gjorde i starten denne sesongen var det for det mest DNF på listene. Jeg fikk en bra treningsperiode før NM og har holdt med frisk og trent bra mot dette, forklarer Wærenskjold.

22-åringen disponerte kreftene godt og med 13 kilometer igjen på den 28,8 lange etappen hadde nordmannen bedre tid enn Hayter. Forspranget ble bare større og større.

Like før hadde Wærenskjold skapt frykt blant kommentatorene da Uno-X-rytteren var langt nede i svingen.

Se hendelsen i videovinduet under:

– Kjempen fra Mandal!

Med sju kilometer igjen hadde Wærenskjold en ledelse på 23 sekunder.

– Fantastisk kjøring! Vi har en okse fra Grimstad (Thor Hushovd), men en kjempe fra Mandal! Utbrøt TV 2s kommentator Christian Paasche.

Forspranget holdt sørlendingen helt inn. Ved målgang var ledertiden 24 sekunder foran briten.

– Veldig veldig bra, utrolig bra disponert, spesielt sisterunden. Utklassing, konkluderte TV 2s ekspertkommentator Magnus Drivenes.

– Det er mange følelser som går gjennom hodet. Men da jeg så de røde tallene kom den store lettelsen, sier Wærenskjold.

Norges lagleder Kurt Asle Arvesen var strålende fornøyd.

– Jeg så et dyr som har en gjennomføring som sto til toppklasse. Han kunne ikke gjort så mye annerledes. Utenom første sving var det helt perfekt, sier laglederen til TV 2.

Nå øyner den norske kometen ny medalje på fellestarten.

– Den løypen er på grensen, men vi får se. Dette er selvfølgelig en liten selvtillitsboost fram mot det rittet.

