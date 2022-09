Wærenskjold slo i styret etter bronsen: – Var litt forbanna

Søren Wærenskjold og Per Strand Hagenes så lenge ut til å være med i kampen om gullmedaljen, men klarte aldri å ta igjen bruddet i Wollongong.

Men medalje ble det likevel da Wærenskjold spurtet seg til bronse og ender årets VM med en gull- og bronsemedalje. Hagenes ble nummer 13.

Wærenskjold var tydelig irritert og slo i styret da han passerte målstreken - tre sekunder bak vinner Yevgeniy Fedorov.

– Akkurat i dag merket jeg at jeg var litt forbanna, men hele mesterskapet sett under ett så kan jeg ikke klage, sier Wærenskjold til TV 2.

Nordmannen følte på en skuffelse i spurten.

– Man følte seg bare som en tilskuer som så at det ikke gikk på slutten der.

Spurtet inn til bronsemedalje

– Sånn tenker en vinner. Det er bare gull som glitrer. Søren Wærenskjold vil ha mer, sier ekspertkommentator Mads Kaggestad.

– Tror jeg aldri har sett noen bli så skuffet over å ta bronse, sier kommentator Christian Paasche.

Wærenskjold forteller at det ble en misforståelse mellom ham og Hagenes, der bronsevinneren helst skulle sett at lagkameraten gikk frem og dro.

– Det ble en liten misforståelse der han mente at det kanskje var noen andre nasjoner som hadde mer ansvar enn oss, og at han kunne spare seg til et opptrekk. Han gjorde et bra opptrekk inn på oppløpet, så jeg kan ikke klandre ham for det. Vi får ta en prat etterpå, men jeg er ikke sur på ham i hvert fall, påpeker Wærenskjold.

Lenge med i medaljekampen

Med 20 kilometer igjen var to av fire norske med Wærenskjold og Hagenes med i medaljekampen. Nordmennene lå fint posisjonert i gruppen som jaget de fire rytterne i brudd.

Da det var 13 kilometer igjen var luken frem til teten på 16 sekunder.

Med 7,5 kilometer satte Hagenes inn støtet og lå helt i tet i jagergruppen.

– Var litt forbanna

– Se på det villdyret! For en maskin, sier kommentator Christian Paasche om den regjerende juniorverdensmesteren.

Også Wærenskjold hang bra med, og de norske var så absolutt med i gullkampen.

– Han ser veldig bra ut, Søren Wærenskjold, utbryter ekspertkommentator Mads Kaggestad med 5,5 kilometer igjen.

Men bruddet med Yevgeniy Fedorov og Mathias Vacek økte luken med noen sekunder, og det begynte å haste for rytterne i Wærenskjold og Hagenes sin gruppe.

– Nå er snart toget gått, sier Paasche med 2,2 kilometer igjen.

Wærenskjold var den raskeste i gruppen, men klarte ikke å ta igjen Fedorov og sølvvinner Vacek.

– Det er greit. Vi var nærme gullet, Søren var jo raskest i feltet. Det var et hardt ritt, om vi hadde kjørt litt annerledes på sisterunden, kunne vi kanskje tatt det. Men bronse er et bra resultat, og vi kommer hjem med to medaljer. Det er greit det, sier Hagenes til TV 2.

Han innrømmer at han kanskje kunne dratt Wærenskjold litt tidligere, men at det ikke er sikkert at de hadde tatt igjen bruddet om de hadde gjort ting annerledes.

– I ettertid kunne jeg kanskje dratt enda litt mer, men det er vanskelig å si i øyeblikket. Men alt i alt må vi si oss greit fornøyd.

Svestad-Bårdseng i velt

Samtlige norske hadde hengt bra med fra start og posisjonert seg godt i hovedfeltet.

Med 43 kilometer igjen var norske Embret Svestad-Bårdseng involvert i en velt. Foto: Skjermdump, TV 2 Sport 2.

Men med 43 kilometer igjen gikk det galt for Embret Svestad-Bårdseng som ble involvert i en velt.

– Nei, nei, nei! Svestad-Bårdseng som har kjørt så bra i hele dag er med i den velten, sier kommentator Christian Paasche.

Heldigvis kom Svestad-Bårdseng seg raskt på sykkelen igjen og kom seg opp igjen i hovedfeltet etter uhellet.

– Jeg var litt uheldig. Jeg brukte en runde på å kjøre meg tilbake til gruppen, og da ble det rett og slett litt seigt nest siste gang opp bakken, sier Svestad-Bårdseng.

– Jeg hadde egentlig veldig gode bein, dessverre. Jeg satt topp ti hver gang opp bakken frem til jeg gikk på trynet, sier en skuffet Svestad-Bårdseng.

