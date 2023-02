Wærenskjold med stygt fall

Se video av fallet i videovinduet øverst! Bilder med tillatelse fra Eurosport Norge.

Med rundt 85 kilometer igjen av Kuurne-Brussel-Kuurne veltet Søren Wærenskjold.

I fallet tok han med seg to andre, men det gikk verst ut over rytteren fra Mandal. Wærenskjold måtte bryte éndagsrittet.

– Første melding er at vi tror at han er ok, opplyser Uno-X-sjef Jens Haugland til TV 2, som også forteller at han skal gjennom en grundig sjekk.

MÅTTE GI SEG: Uno-Xs Søren Wærenskjold. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

22-åringen tok tidligere i februar sin første proffseier i den tredje etappen av Saudi Tour.

Jumbo-Vismas Tiesj Benoot vant rittet foran lagkamerat Nathan Van Hooydonck.