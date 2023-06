– Viser at vi har noe i Tour de France å gjøre

– Jeg tror vi begge to hadde gode bein. Vi gikk for etappeseier i dag og kjørte med hele laget. Det er gøy i et WorldTour-ritt.

Det sa Tobias Halland Johannessen etter at han og lagkamerat Torstein Træen kom i mål på fredagens sjette og svært kuperte etappe av Critérium du Dauphiné sammen med en rekke av feltets største sammenlagtkanoner, deriblant regjerende Tour-vinner Jonas Vingegaard.

Før de to siste etappene ligger de på henholdsvis 10. - og 13. plass i sammendraget i et ritt som pleier å være en pålitelig pekepinn på form bare tre uker før Tour de France starter.

Halland Johannessen er også bare to sekunder bak mannen som har den hvite ungdomstrøya, danske Mikkel Bjerg.

– Den trøya tar vi lørdag! sier sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Nå ser det bra ut

Halland Johannessen tok en oppsiktsvekkende tredjeplass på torsdag, og formen til 23-åringen gjorde at Uno-X valgte å ta kontroll i feltet på store deler av fredagens etappe i et forsøk på å ta etappeseieren med Drøbak-gutten.

– Vi hadde gode bein. Det er morsomt å prøve og vise at vi har lyst til å være med. Vi satte frem laget og fikk vist frem drakta. Vi lyktes ikke helt, men neste gang så går det, og da er det verdt det, forteller Uno-X-rytteren etter å ha kommet i mål på en 14. plass, tett fulgt av Træen på en 16. plass.



Halland Johannessen og Træen er ventet å være det norske lagets to beste kort i fjellene når vi kommer til Touren i juli.

Nivået vil naturligvis være enda et lite hakk høyere da, men at to ryttere er med i kampen om topp ti sammenlagt i et såpass stort ritt som Critérium du Dauphiné er betryggende for Uno-X-ledelsen.

– Nå ser det bra ut. Vi får se hvordan det går i de virkelig høye fjellene i helgen, men vi er med i rittet og preger det, så det synes jeg er gøy, sier Rasch.

– Hva betyr dette for det som kommer i juli?

– Det betyr at vi har noe i Touren å gjøre. Og at vi tørr å ta ansvar når det er noe å hente. Vi er et lag som setter farge på alt vi er med på, og det synes jeg er bra.

– Kan beholde denne godfølelsen lenge

For Halland Johannessens del har rittet vært en opptur etter 12 måneder hvor ting ikke har gått på skinner.

23-åringen tok en tiendeplass i sammendraget og vant ungdomskonkurransen i fjorårets Dauphiné, men skader og sykdom har gjort at det har vært langt mellom toppformen og toppresultatene siden den gang.

En 15. plass i Flèche Wallonne og en 9. plass i Tour of Norway vitnet om at formen var på gang, og nå tyder mye på at en formtopp er i emning like før det gjelder som mest.

– Jeg føler at jeg har vært i god form en stund, men uten helt å få det ut, som i Tour of Norway. Så det er deilig å vise hvordan formen egentlig er. Jeg tror jeg kan beholde denne godfølelsen lenge, så det er gøy å være der fremme, sier han.

Den hvite trøya i Dauphiné er én ting; sportsdirektør Rasch vil også ha både Halland Johannessen og Træen innenfor topp ti sammenlagt før rittet avsluttes søndag.

– Jeg synes begge ser veldig bra ut, så jeg tror det er muligheter like bak de fem-seks beste.