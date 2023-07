Vingegaard vinner Tour de France, men ble spurtslått av Pogacar

Tadej Pogacar tapte kampen om den gule sammenlagttrøyen i Tour de France, men han spurtslo Jonas Vingegaard og vant 20. etappe.

– I dag følte jeg meg som meg selv igjen. Det var veldig godt å føle seg bra igjen etter å ha slitt i mange dager, sier Pogacar.

Det var Vingegaard som åpnet spurten tidlig, men Pogacar kom tilbake og tok sin andre etappeseier i årets Tour de France.

– Det er helt utrolig at Pogacar har klart å mobilisere såpass etter å ha gått fullstendig tom på kongeetappen, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det var en seier som betydde mye for Pogacar. Han viser følelser som det er lenge siden jeg har sett. Nå fikk han reist seg igjen etter slagene i trynet, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



Results powered by FirstCycling.com

Jonas Vingegaard, som ledet med 7.35 før etappen, vinner Tour de France sammenlagt om han kommer i mål på søndagens etappe. Før den siste etappen er dansken 7.29 foran Tadej Pogacar.



Før den siste uken i Touren var Vingegaard kun ti sekunder foran.

Dramatiske bilder: Tour-stjerner blør fra ansiktet

Tobias Halland Johannessen spurtet til niendeplass fra sin gruppe. Drøbak-syklisten var 50 sekunder etter etappevinner Pogacar.

Sikret klatretrøyen

Det var et heftig hardkjør fra start om å komme med i bruddet på 20. etappe. I det sterke bruddet satt Lidl-Trek sterkt plassert. Danskene Mattias Skjelmose og Mads Pedersen gjorde en formidabel innsats for at Giulio Ciccone kunne sikre seg klatretrøyen på toppen av tredjekategoristigningen Col de la Schlucht.

Her sikrer han klatretrøyen: – Kule bilder!

På vei opp førstekategoristigningen Petit Ballon angrep Thibaut Pinot fra tetgruppen, og det var ingen som klarte å hente ham, men på vei opp det siste fjellet, førstekategoristigningen Col du Platzerwasel ble han hentet av Tom Pidcock og Warren Barguil.

Samtidig begynte Tadej Pogacar å røre på seg i favorittgruppen, der Tobias Halland Johannessen svært imponerende satt med.

– Det er veldig godt kjørt av Tobias. Han kommer ut av denne Tour de France med kanonform, og det er et signal som han og laget bør ta med videre, at han kan stå gjennom tre tøffe uker, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



Ville scener for hjemmefavoritten

Pogacar-angrep

Med seks kilometer igjen til toppen av Col du Platzerwasel angrep Pogacar, og det var kun Jonas Vingegaard som klarte å følge, men da de to sammenlagtfavorittene begynte å kjøre, kom Felix Gall opp.

Trioen kom etter hvert opp til trekløveret i front, men Pinot, Pidcock og Barguil klarte ikke å holde følge. Med få kilometer igjen kom imidlertid tvillingbrødrene Adam og Simon Yates opp til tettrioen.

Det var Jonas Vingegaard som åpnet spurten på Le Markstein, men Tadej Pogacar slo tilbake og tok etappeseieren. Vingegaard måtte ta til takke med tredjeplass. Felix Gall ble nummer to på etappen.

50 sekunder etter kom Tobias Halland Johannessen til niendeplass.