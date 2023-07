Vingegaard svarte på angrep: – Pogacar kom tapende ut av det

Det ble mer jubel for Ineos Grenadiers på 14. etappe i Tour de France da Carlos Rodríguez vant etappen fem sekunder før Tadej Pogacar.

Med etappeseieren er Rodríguez på tredjeplass i sammendraget.

– Det er utrolig. Jeg har ikke ord. Bare å være her var en drøm. Å få en seier her i verdens største ritt er utrolig. Det er noe jeg alltid har ønsket å oppnå, sier Carlos Rodríguez i seiersintervjuet.

Det ble en ny heseblesende superduell mellom Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar på den knalltøffe 14. etappen i Tour de France.

SPANSK VINNER: Carlos Rodríguez vant 14. etappe i Touren. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

– Jeg vet ikke om jeg har hjerte til én uke til med denne duellen, sa TV 2-kommentator Christian Pasche.

Tadej Pogacar angrep med 3,7 kilometer igjen til toppen av Col de Joux Plane, men sammenlagtleder Jonas Vingegaard kom tilbake og tok bonussekundene på toppen av utenforkategoristigningen.

Det gjorde at Vingegaard økte ledelsen fra ni til ti sekunder.

– Jeg synes Pogacar kom tapende ut av det. Han rotet det til med bonussekundene, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.



Fra velt til brudd

Tidlig på etappen gikk en massevelt som sendte blant andre Vegard Stake Laengen og Tobias Halland Johannssen i bakken. Det førte til at etappen ble nøytralisert, før starten gikk en liten halvtime senere med både Stake Laengen og Halland Johannessen, men uten andre.

Antonio Pedrero, Louis Meintjes og Esteban Chavez måtte bryte. En velt litt senere sendte også Romain Bardet og James Shaw ut av rittet, før også Ramon Sinkeldam måtte kaste inn håndkleet.



NORDMANN I BRUDD: Tobias Halland Johannessen var i bakken tidlig på 14. etappe, men 23-åringen fra Drøbak kom seg med i bruddet. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP / NTB

Halland Johannessen, som øynet et håp om å ta klatretrøyen, kom seg med i et større brudd, men Jumbo-Visma satte voldsom fart foran i hovedfeltet og holdt bruddet under stålkontroll. Dermed endte også bruddtilværelsen for Halland Johannessen, og snaut 60 kilometer før mål var de siste utbryterne hentet av Jumbo-Visma og hovedfeltet.

– Jeg tror at vi kommer til å se et show fra Jumbo-Visma helt inn til finalen, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Superduellen

Det var en gruppe på 16 ryttere, inkludert Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar med tre hjelperyttere hver, som gikk inn i det siste monsterfjellet, utenforkategoristigningen Col de Joux Plane.

Med 4,5 kilometer igjen til toppen ga Pogacar et nikk til Adam Yates, som satte seg foran i gruppen og satte opp farten. Da måtte Sepp Kuss slå ut. Dermed satt Vingegaard alene igjen med UAE-duoen.

– Vingegaard har kjempetrøbbel

Åtte kilometer senere kom angrepet fra Tadej Pogacar, som fikk flere meter på Jonas Vingegaard, men dansken holdt seg på skuddhold. Med 1,5 kilometer igjen til toppen var Vingegaard tilbake hos Pogacar.

– Helt sjanseløst

Pogacar forsøkte å angripe igjen med 500 meter til toppen for å ta bonussekundene, men sloveneren måtte raskt stoppe på grunn av motorsyklene som var i veien.

– Det er helt sjanseløst, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.



– Helt sjanseløst. De er nødt til å ha større avstand!

Vingegaard slo tilbake og økte den virtuelle ledelsen fra ni til tolv sekunder som førstemann på toppen.

Vingegaard satt som klistret på hjulet til Pogacar da sloveneren forsøkte seg med et nytt støt rett over toppen.

Med 9,2 kilometer igjen til mål i Morzine Les Portes du Soleil kom Carlos Rodríguez og Adam Yates opp igjen til Pogacar og Vingegaard. Rodríguez angrep i utforkjøringen og kjørte for etappeseier. Spanjolen holdt unna og vant fem sekunder foran Tadej Pogacar.

Pogacar vant spurten om andreplassen foran Vingegaard, men sloveneren er nå ti sekunder bak den danske lederen.