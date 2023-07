Vingegaard smadret Pogacar: – Voldsom knockout

Jonas Vingegaard leverte en maktdemonstrasjon på tirsdagens tøffe tempoetappe på 22,4 kilometer fra Passy til Combloux.

Dansken vant etappen med 1.38 på Tadej Pogacar.

– Det er en voldsom knockout, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche da Vingegaard smadret sekunderingene til Tadej Pogacar.



– Jeg trodde faktisk ikke Vingegaard skulle ta så knekken på Pogacar, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Results powered by FirstCycling.com

Før etappen ledet Vingegaard med kun ti sekunder på Pogacar. Dermed leder Vingegaard med 1.48 når fem etapper gjenstår.

– Tour de France er aldri avgjort før de kommer i mål på lørdagens etappe, så det er ikke avgjort, men det skal mye gjøres å slå denne karen i den formen han er nå, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Vingegaards beste tempo

Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann antyder at han ikke trodde det skulle bli så stor forskjell mellom Vingegaard og Pogacar.

– Det var Jonas' beste tempo noensinne. Den passet ham veldig, men jeg trodde at den skulle passe Tadej like bra, sier Niermann til TV 2.



– Jeg er overrasket selv. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gjøre det så bra, skal jeg være ærlig, sier Vingegaard i seiersintervjuet.



Dansken er enig med Niermann.

– Jeg følte meg veldig bra i dag. Det er den beste tempoen jeg noensinne har gjort. Jeg er veldig stolt over det jeg fikk til, og jeg er veldig fornøyd med seieren, sier Vingegaard.



Ledelse fra start

Jonas Vingegaard hadde beste tid og var 16 sekunder foran Tadej Pogacar på den første sekunderingen etter 7,1 kilometer.

Pogacar byttet sykkel

Som varslet fra UAE Team Emirates-leiren på forhånd valgte Pogacar å bytte sykkel i bunnen av Côte de Domancy. Ved den andre sekunderingen var Vingegaard 31 sekunder foran Pogacar.

– Det gikk ikke mange sekunder. Det var et effektivt og bra bytte, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Vingegaard på Jumbo-Visma, som var langt mer hemmelighetsfulle før start, valgte ikke å bytte fra tempo- til landeveissykkel. Opp stigningen til mål økte dansken ledelsen, og han kom i mål 1.38 foran sin argeste rival. Det var også Jumbo-Vismas første etappeseier i år.

– Det var åpenbart en god dag for oss. Endelig fikk vi en etappeseier. Vi har vært på jakt etter den siden start. Vi har vært i gult en stund og har gjort det bra, men vi fortjente definitivt etappeseieren. For et ritt av Jonas, sier Jumbo-Visma-stjernen Wout van Aert til TV 2.

Onsdag venter kongeetappen for Tour-feltet, som skal gjennom to førstekategori-, én andrekategori- og én utenforkategoristigning.