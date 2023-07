Vingegaard slaktes etter van Aert-raseri: – Jeg hadde vært fly forbannet

Jonas Vingegaard får krass kritikk etter at lagkamerat Wout van Aert måtte se etappeseieren glippe i Tour de France.

En tilsynelatende forbannet Wout van Aert slo i styret etter å ha sett etappeseieren gå til Victor Lafay på dag to av Tour de France.

Den belgiske superstjernen har god grunn til å være forbannet, skal man tro TV 2s sykkeleksperter.

– Jeg hadde vært fly forbannet, sier Thor Hushovd i TV 2s Tour de France-sending.



Ekspertene reagerer på at Jonas Vingegaard ikke gjorde mer for å tette luken da Victor Lafay stakk med én kilometer igjen til mål.



HJALP IKKE: Jonas Vingegaard prøvde ikke å tette luken for Wout van Aert da Victor Lafay stakk. Den franske Cofidis-rytteren vant etappen. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

– Hadde det ikke vært for van Aert, hadde ikke Vingegaard vunnet Tour de France i fjor. Han reddet Vingegaard på Roubaix-etappen og kjørte i fjellet. Vingegaard må gi litt tilbake, og han burde i hvert fall prøvd å tette luken ved å holde farten oppe, sier Thor Hushovd.



– Det kommer til å koke i Belgia for at van Aert ikke fikk hjelp, sier Magnus Drivenes.



«Ultimat fiasko», skriver belgiske Het Laatste Nieuws og Sporza. Sporza skriver at van Aert ikke lot seg intervjue etter etappen.

– Vingegaard burde hjulpet. Det er greit at han vant i fjor og er lagets kaptein i sammendraget, men han burde brukt litt krefter. Det hadde ikke ødelagt noe for ham med tanke på at det er en flat etappe i morgen. Han burde gitt alt i spurten, sier Dag Otto Lauritzen.



– Må forsvare seg

Vingegaard mener det var en god dag for ham.

– Selvfølgelig hadde jeg håpet at Wout skulle vinne, men det var en rytter som stakk av, sier Vingegaard til et stort pressekorps.

Dansken forklarte at han valgte ikke å taue på Tadej Pogacar da sloveneren angrep på toppen av andrekategoristigningen Jaizkibel.

LAGKAMERATER: Wout van Aert (t.v.) og Jonas Vingegaard. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Du merker at han må forsvare seg. Jeg tror Wout van Aert gikk inn i bussen skuffet og forbannet. En føring på 200-300 meter fra Vingegaard hadde holdt til å ta seieren for van Aert, så den innsatsen burde Vingegaard tatt på instinkt, men det skjønte han tydeligvis ikke, kommenterer Hushovd etter å ha sett Vingegaard-intervjuet.

Jumbo-Visma-rytter Wilco Kelderman uttaler til NOS at de må se på hva som gikk galt da van Aert ikke fikk hjelp av Vingegaard.

– Han fokuserer selvfølgelig veldig på Pogacar. Sett i ettertid kunne han ha gjort noe, men du regner ikke med et angrep fra Lafay på siste kilometer, sier Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen til NOS.

Vingegaards gambling

Adam Yates har fortsatt den gule ledertrøyen med seks sekunder ned til lagkamerat Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard følger på sjetteplass i sammendraget med 17 sekunder opp til Yates.

TV 2s eksperter mener Vingegaards gambler med van Aerts tillit.

– Hvis van Aert ikke føler at han får noe mer enn deler av bonusene når Vingegaard vinner, så tror jeg at han kan miste gnisten og gjøre det litt dårligere i fjellene, sier Dag Otto Lauritzen.

– Det er noe Vingegaard velger ikke å gjøre, men han burde ha gjort det for å ha større tillit i laget og hos van Aert, mener Thor Hushovd.



– Det kan være at Vingegaard er såpass egoistisk at han ikke vil bidra til at Pogacar får flere bonussekunder, uansett om det står om etappeseier. Det er kontroversielt, sier Magnus Drivenes.