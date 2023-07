Vingegaard forsvarte trøyen mot nytt Pogacar-angrep

Tadej Pogacar forsøkte å riste av seg Jonas Vingegaard med snaut én kilometer igjen til mål på 15. etappen, men dansken holdt følge.

Pogacar gjorde et nytt forsøk like før mål, men nok en gang satt sammenlagtlederen klistret på hjulet til sloveneren.

Dermed er Vingegaard fortsatt ti sekunder foran Pogacar i sammendraget når seks etapper gjenstår av Tour de France.

– Makan til fight er det lenge siden vi har sett, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– Jeg tolker det som at Pogacar manglet den siste saften, for han var mer sliten etter gårsdagen. Vingegaard er litt mer utholdende og klarer seg bedre med flere dager i fjellet. Sjansen til Pogacar er å sitte tett på Vingegaard og håpe på en sekundstrid. Kanskje blir tempo eller bonussekunder avgjørende. Det ville vært helt rått, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad i Tour de France-studio.

Bahrain Victorious' Wout Poels vant etappen fra bruddet. Det var den nederlandske 35-åringens første etappeseier i Tour de France.

To nordmenn i bruddet

Det var igjen vill kamp om å komme med i bruddet på 15. etappen. Uno-X fikk med to ryttere i form av Torstein Træen og Jonas Abrahamsen, som satt i en støtte gruppe bak Julian Alaphilippe og Aleksej Lutsenko. Duoen lå lenge bare halvminuttet foran gruppen.

Etter hvert ble imidlertid Alaphilippe og Lutsenko slukt av Træen-gruppen. Nye mislykkede angrep gikk, men gruppen nøytraliserte dem. Fra den større bruddgruppen ble ryttere skrelt av etter hvert som tøffe fjell kom. Hjelperytter Abrahamsen måtte slippe på vei opp førstekategoristigningen Col de la Croix Fry.

Like etter kom tredjekategoristigningen Col des Aravis. Marc Soler kom med et helhjertet angrep. Like etter måtte Træen slippe gruppen.

– Det var ikke så mye sprut igjen av beina, men det var bedre enn jeg fryktet før start, sier Træen til TV 2 etter målgang.

Wout van Aert, Wout Poels og Krists Neilands kom opp til Soler, men Neilands sjanser på etappen endte da han veltet i utforkjøringen.

Seier for 35-åring

På vei inn i andrekategoristigningen Côte des Amerands gikk Poels til uten av Wout van Aert klarte å sitte på hjulet. Marc Soler, som så ut til å være i trøbbel på flaten inn mot fjellet, tok opp jakten på Poels. Van Aert kom imidlertid tilbake og distanserte Marc Soler.

Det var imidlertid ingen som kunne gjøre noe med 35 år gamle Poels, som tok sin første etappeseier i Tour de France.

– Jeg har alltid drømt om å vinne en etappe i Tour de France, spesielt etter hva som skjedde for tre uker siden med Gino Mäder (døde etter krasj i Sveits rundt). Nå har jeg et monument (Liège-Bastogne-Liège i 2016) og en etappe i Tour de France, så jeg er superglad, sier en rørt Poels i seiersintervjuet.



I favorittgruppen havnet gulkledde Jonas Vingegaard alene med UAE Team Emirates-duoen Adam Yates og Tadej Pogacar. Yates gikk til, men de to største favorittene ble sittende sammen.

Med drøyt 900 meter igjen til mål forsøkte Pogacar seg med et angrep, men Vingegaard svarte uten problemer. Han gjorde et nytt forsøk like før mål, men dansken slapp ikke hjulet til sloveneren.

Dermed er det fortsatt ti sekunder mellom dem i favør Vingegaard.