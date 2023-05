– Ville ikke brukt det ordet

Se etappe 2 av Tour of Norway fra 17.00 fredag 26. mai på TV 2 og Play



Full av selvtillit og pågangsmot på høydetrening i den spanske fjellheimen, kom det norske sykkelhåpet Johannes Staune-Mittet med en brannfakkel i et intervju med TV 2.

21-åringen, som sykler på utviklingslaget til nederlandske Jumbo-Visma, anbefalte nemlig unge, norske syklister å dra til utlandet for å få optimal utvikling.

I stedet for å gå den norske veien, for eksempel gjennom profflaget Uno-X.

– Jeg tror det er enkelt å bli komfortabel i et norsk miljø, sa han.



Avviser påstand

Den påstanden reagerer Uno-X-leiren på.

– Jeg leste at han sa det. Han kan sikkert ha litt rett noe, men han kjenner ikke oss og hva vi gjør. Han vet ikke hvor komfortabelt det er, sier Gino van Oudenhove, sportsdirektør i Uno-X.



– Så du er ikke enig?



– Jeg ville ikke brukt ordet «komfortabelt». Det er feil ord å bruke. Våre ryttere gjør det de skal og har et bra opplegg, så jeg ser ikke så stor forskjell på oss og andre lag, sier belgieren, som har jobbet i norsk sykkelsport i en årrekke.



Rytterne hans i det norske profflaget er av samme oppfatning.

– Jeg ville valgt å ha tiltro til den norske måten å gjøre det på. Ta steget i en klubb, og følge systemet, sier Ådne Holter (22).



IMPONERTE: Ådne Holter imponerte på prologen opp Fløyen under Tour of Norway. Han endte på fjerdeplass. Foto: Tuva Åserud

– Det er ikke for komfortabelt i et norsk lag, som Uno-X, altså?



– Komfortabelt ville jeg ikke sagt at det er. Det skal jo sykles uansett, sier 22-åringen.



Trives i trygge rammer

Hans lagkamerat, Rasmus Fossum Tiller (26), dro selv til et utenlandsk lag som forholdsvis ung syklist.

I to år var han proff i et sørafrikansk lag, som den gang var kjent under navnene Team Dimension Data og Team NTT.

NORGESMESTER: Rasmus Fossum Tiller bærer den norske mestertrøyen, et symbol på at han vant NM-gull forrige sesong. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg tror ikke jeg hadde utviklet meg til å bli den rytteren jeg er i dag, dersom jeg fortsatt hadde vært i et utenlandsk lag. For min del var det avgjørende å komme til Uno-X og få trygge rammer, sier Tiller.

Han mener at det ikke finnes en fasit på hvor man blir best. For noen kan det være riktig å dra ut og søke et nytt miljø, for andre kan det være rett å bli værende i Norge.

– Jeg mener du kan bli ekstremt god i Uno-X, men det finnes så klart mange andre lag med utviklingslag som har mange dyktige folk i systemet, sier han, og legger til:

– Johannes har rett i at det er mulig å bli god andre steder også, men Uno-X jobber på en veldig god måte. For min del er det riktig å være der jeg er i dag.

Forstår valget

Tiller mener at sykkelverdenen har endret seg en del siden han selv syklet for et utenlandsk lag.

Nå er det blitt vanlig at store lag henter internasjonale talenter til sine utviklingsavdelinger, før de tar steget opp blant proffene. Sånn var det ikke da han selv dro ut.

OFFENSIV: Johannes Staune-Mittet har store ambisjoner for sykkelkarrieren. Her er han på en selvfinansiert høydeleir i spanske Sierra Nevada. Foto: Elias Engevik / TV 2

Så han har forståelse for at Johannes Staune-Mittet har valgt en annen vei.

– Jumbo-Visma har fått et utviklingslag med internasjonale ryttere, og har et veldig godt opplegg, sier Tiller.



Uno-X har også et rekrutteringslag for unge ryttere fra Norge og Danmark.

Men sportsdirektør van Oudenhove skjønner at tilbud fra internasjonale storlag er mer fristende - for noen.

– Noen ønsker å utforske andre ting. Johannes er på et av de beste lagene i verden, så jeg skjønner jo avgjørelsen hans, sier van Oudenhove, og legger til:

– Jeg vet ikke hva jeg hadde valgt selv.