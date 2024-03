Vill tid av Mads (14): Landslagssjef måper

Mads Furenes satte rekord, men tiden vil ikke bli tellende da en må være minimum junior for å kunne sette offisielle rekorder på sykkel i Norge.

Den uoffisielle rekorden vil uansett bli lagt merke til i sykkelverden. En timerekord er en test av ren utholdenhet, hvor syklisten prøver å sykle så fort som mulig på nøyaktig en time.



14-åringen som sykler for det belgiske laget Isorex Cycling Team, knuste den gamle rekorden holdt av Kim Arild Myklebust fra februar 2023, med en gjennomsnittshastighet på bemerkelsesverdige 48,700 kilometer i timen, sammenlignet med Myklebusts 46,595 km/t.

REKORD: Pappa, og trener, Trond Furenes, ser sønnen Mads Furenes tråkke til. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

– Jeg syklet et testløp hjemme i stua på rulle for å sjekke om jeg var mentalt forberedt på å holde så høy hastighet over så lang tid, sier Mads til TV 2.

– Det fant jeg ut at jeg var, og nå har jeg mast på pappa (og trener Trond Furenes) i to–tre uker for å få lov til å gjøre et rekordforsøk, forteller han videre.

Imponerte

Stein Ørn, stefaren og treneren til Alexander Kristoff, er mektig imponert over denne prestasjonen.

– Det viser at Mads har et enormt nivå, men det viser også at velodromen i er veldig rask. Det er jo bare et spørsmål om tid før det settes internasjonale rekorder på den banen, påpeker han.

IMPONERT: Stein Ørn forventer flere rekorder i anlegget i Rogaland. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Treneren sier videre at det er en grunn til at det nederlandske landslaget i banesykling, som er et av de beste i verden, kommer hit for å trene.

Sebastian Kartfjord, driftsleder ved Vår Energi Arena, forklarer at banens konstruksjon spiller en vesentlig rolle i hvorfor det sykles så raskt.

– Litt av grunnen til at banen er så hurtig er måten den er bygd på, altså overgangen fra langside til sving og fra sving til langside, forteller han.

– Det kombinert med varme og lufttrykk gjør at en kan kjøre utrolig fort.

Dette bekreftes også av den nederlandske landslagstreneren for banesykling, Mehdi Kordi, til TV 2.

– Jeg håper virkelig at det blir arrangert internasjonale mesterskap på velodromen en gang. Fra et teknisk ståsted har den en veldig fin parkett, banen er veldig godt designet med tanke på svingene. Men jeg tror ikke den vil huse mange verdensrekorder, til det ligger den ikke høyt nok over sjøen.

Nederland har brukt anlegget både i oppkjøringen til VM, og skal gjenta suksessen foran OL i Paris.

Sebastian Kartfjord sier at parketten er laget av nordisk furu som er et relativt mykt treslag.

Bak den imponerende prestasjonen til Mads Furenes ligger det veldig hardt arbeid og måneder med forberedelser. Planen før start var å holde en fart på 47,500 km/t, som i seg selv var en ambisiøs målsetting.

Tenkte på Minecraft

Underveis tenkte han på dataspillet Minecraft for å ta fokus bort fra smertene i beina.

– Jeg bruker å koble av sammen med venner og spille Minecraft, etter at jeg har hatt harde sykkeløkter, sier Furenes.

Det som gjorde at snitthastigheten ble høyere enn målsettingen, var at han satte opp tempoet mot slutten av rekordforsøket.

DISTRAKSJON: Mads Furenes selv har vært gira på rekorden lenge. Endelig fikk han prøve. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

– Jeg hadde en del krefter igjen slik at jeg klarte å kjøre rundetidene ned. Da jeg krysset mållinjen var jeg jo glad, men jeg klarte ikke å tenke så mye fordi jeg var veldig vond i rumpa etter å ha sittet en time på sykkelsetet.

Mads' fremtidige ambisjoner er å vinne noen løp på juniornivå på landeveissykkel, men han vil også forsøke å sette timerekord i verden for juniorer.

– Heldigvis har jeg fire år på meg til å oppnå dette målet, sier 14-åringen som fyller 15 den 4. april.

Juniorverdensrekorden er på 50,792 km/t, og ble satt av Jonas Walton, mens Filippo Ganna har verdensrekorden på 56,792.



– Smertene i rumpa er heldigvis borte, så jeg skal ta en tur til pappa og feire med å spise kake, sier tenåringen dagen derpå.

Mehdi Kordi, treneren for Nederland, sier han nesten ikke tror at en 14-åring kan ha syklet så fort.

POPULÆR: Velodromen Vår Energi Arena på Sola har blitt brukt av det nederlandske landslaget i oppkjøring. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Jeg kommer til å følge hans karriere fremover med stor interesse, avslutter han.

Det er viktig å merke seg at Mads' rekord ikke er offisielt anerkjent på grunn av mangelen på dommere under rekordforsøket. Det ville den uansett ikke ha blitt ettersom han ikke er gammel nok til å sette rekord på sykkel i Norge.

Likevel vil dette ikke ta bort den utrolige prestasjonen til det unge sykkeltalentet. Det er ingen tvil om at Mads Furenes er en utøver som sykkelentusiaster bør følge med spenning i årene som kommer.