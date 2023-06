Vil ta av flere kilo før Touren: – Viktig at jeg ikke presser det for mye

Se Uno-X i Critérium du Dauphiné på TV 2 Play fra 15.45 søndag.

– Jeg er 1,95 meter høy. Nå veier jeg vel 92-93 kilo. Målet er rett i underkant av 90. Men jeg tror fortsatt jeg vil bli den tyngste rytteren i feltet!

– Så målet er å ikke bli den tyngste rytteren i Touren?

– Det tror jeg nok at jeg blir uansett!

Søren Wærenskjold prater uanstrengt og avslappet om et tema som i sykkelsporten og utholdenhetsidretter generelt ofte er hysj hysj.

Med Tour de France bare en liten måned unna, gjøres nå de siste forberedelsene for å stille sterkest mulig i verdens største sykkelritt.

For å komme seg over både Alpene og Pyreneene og helt til Paris, er vekt noe som ikke overlates til tilfeldighetene.

ENERGIBALANSE: Planen om å gå gradvis ned i vekt støttes og følges opp av laget og treneren til Wærenskjold. Den innebærer ikke å kutte energiinntaket i nevneverdig grad før, under og etter trening. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Man kan fort prestere dårligere

– Jeg må nok ned tre kilo før Touren. Det avhenger litt av hvor lett jeg opplever det er å ta av de første to kiloene. Det er viktig at jeg ikke presser det for mye, for det er viktig ha energi nok til å få gjennomført treningen bra. Det har ikke så mye å si i et ritt på fire-fem dager, men over tre uker blir det ganske mange kalorier ekstra man må forbrenne om man skal dra med seg to kilo ekstra opp bakkene, forteller 23-åringen.

Wærenskjold er en rytter som hevder seg i spurter, klassikere og på tempoetapper.

Nesten to meter lang stiller han derfor i en annen vektklasse enn de rene klatrerne, som i større grad enn Wærenskjold er opptatt av og vant til å holde vekta så lav som mulig gjennom året.

– Det er ganske vanskelig (å gå ned i vekt, journ. anm). Men det viktigste er å spise godt før, under og etter trening, og heller prøve å kutte litt utover dagen. Det er det viktigste om man skal unngå å bli syk. «Pusher» man for mye, så kan man fort prestere dårligere. Så det er viktig å være nøye med tidspunktet på dagen man spiser nok, forklarer han.

I HØYDEN: Wærenskjold har fått inn mange høydemeter i oppladningen til Touren. 23-åringen skulle i utgangspunktet kun være i høyden i Sierra Nevada i mai i 10-12 dager, men endte med å bli værende i tre fulle uker. Foto: Elias Engevik / TV 2

Ned i vekt til Touren – opp i vekt på høsten

Wærenskjold har aldri før syklet et treukersritt.

Skulle han bli tatt ut til Touren, som TV 2 har erfart at han er i rute til å bli, vil han med andre ord utsette kroppen for noe han aldri tidligere har gjort.

Når TV 2 møter han i midten av mai på en høydeleir i Sierra Nevada, er han inne i en treningsperiode hvor det fort kan bli 2000-3000 høydemeter hver dag. Å komme seg gjennom de flate etappene i starten av Touren vil ikke bli den største utfordringen; utfordringen blir hvordan han kommer seg gjennom de tøffeste etappene og takler hardkjøret dag etter dag i tre uker.

– Mange av bakkene tar, for min del, opp mot en time. Da må man trå mange ekstra watt. Selv om jeg er en litt større type, så er det begrenset hvor mye energi jeg kan ta opp. Om jeg må bruke mer energi enn jeg klarer å ta opp, så vil det gå dårligere og dårligere for hver dag. Det gjelder å ha en energibalanse, forklarer han.

Han har planer om på gå litt opp i vekt igjen når sesongen går mot slutten utover høsten.

– Vi snakker helt normalt om vekt på laget. Og for min del handler det kun om å forbedre prestasjon. Jeg må selvsagt ikke dra det for langt, men at man går litt ned i vekt til ett ritt, og så litt opp etterpå, det skal nok gå fint, sier han, og påpeker:

– Men det er viktig ikke å bli fristet til å holde vekta nede bare fordi man følte seg bra akkurat i den perioden. Det er mange utøvere som går ned i vekt og deretter presterer bra, men som deretter fortsetter å tyne vekta og ikke forstår hvorfor de ikke fortsatt har fremgang.

– Bedre å være åpen enn å late som det ikke er tema

Lars Holm er treneren til Wærenskjold.

TRENER: Lars Holm er sportssjef på NTG Bærum og treneren til Søren Wærenskjold. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han presiserer at vektnedgangen ikke er noe eleven har fått beskjed om at han må gjøre.

– Det er noe som han selv, meg og helseteamet vårt mener er fornuftig. Det handler om å ha en sjanse til å komme seg gjennom etappene. Å veie over 90 kg er krevende i så tøffe løyper. Basert på tester vi har gjort så har vi sett at han kan ta av noen kilo uten at det går utover prestasjonen, forklarer han.

Å belage seg på å tape vekt underveis i Touren, som enkelte sammenlagtryttere har skapt overskrifter ved å gjøre de siste årene, er ikke aktuelt.

Treneren roser Wærenskjold for å være åpen om det som ofte er en betent tematikk i enkelte idrettskretser, men er opptatt av å få frem konteksten.

– Man må se denne beslutningen i riktig kontekst: At han skal kjøre Touren og sykle lange fjell. Det er grunnen. Det er ingen generell oppfatning om at han er for tung eller tykk eller noe sånt. Men det er bra at han er åpen om det. Vi holder på med en idrett hvor vekt betyr noe. Da er det bedre å være åpen enn å late som om det ikke er tema, sier han.