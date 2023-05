Vil kopiere de beste i verden: – Vi kan lære av triatlongutta

– Jeg var litt nervøs for at det skulle bli litt kjedelig å sitte her, men vi har sett noen gamle episoder av Trygdekontoret og oppdatert oss på gamle saker, så vi koser oss.

Tobias Halland Johannessen og lagkameratene i Uno-X er halvveis inne i et høydeopphold i Sierra Nevada, sør i Spania, 2300 meter over havet.

Tour de France er halvannen måned unna, og høydetreningsmekkaet bugner over av profesjonelle sykkellag som er på jakt etter flere røde blodlegemer før sommerens batalje i Frankrike.

For Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe og Wout van Aert, for å nevne noen av stjernene som møter Uno-X ute på trening, har Sierra Nevada blitt en fast destinasjon før viktige ritt, men for de fleste Uno-X-rytterne er stedet et nytt bekjentskap.

– Man møter mange av de beste på veiene her oppe, så det er åpenbart noe i det. Jeg gjør det jeg får beskjed om. Er det dette som skal til, så må man gjøre det, fortsetter Halland Johannessen.

– Glad jeg bare skal være her i elleve dager!

Syv ryttere fra Uno-X er på plass.

Tvillingene Halland Johannessen, Søren Wærenskjold, Martin Urianstad Bugge og Rasmus Fossum Tiller skal være her i ti-tolv dager, mens Torstein Træen og Jonas Gregaard går for det som er å regne for den internasjonale gullstandarden når det kommer til høydetrening:

Tre uker i tynn luft.

GUTTA PÅ TUR: Flere av rytterne som deltar på høydesamlingen blir å se i sommerens Tour de France. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg har aldri prøvd det før, men det har gått greit til nå. For oss som skal være her en kort periode, er dette mer som en treningsleir. Det kan være litt risikabelt å være her for lenge når jeg aldri har prøvd det før, sier Wærenskjold.

Den daglige rutinen består i å stå opp 08.00, spise frokost, trene fra 10.00 til 14.00-15.00, lunsj, massasje, middag. Det er ikke uvanlig at de klatrer 2000-3000 høydemeter i løpet av en dag.

– Er det et traust liv?

– Ja, det er det. Så jeg er litt glad jeg bare skal være her i elleve dager! Det er et enkelt liv, men det blir litt kjedelig etter hvert, svarer Wærenskjold.

Fortnite-spilling, Trygdekontoret og kontinuerlige stikk og meldinger mellom lagkameratene gjør imidlertid at humøret tilsynelatende er over snittet bra.

– Det er ikke ensomt. Når vi får spilt litt Fortnite og gamet litt, så skal vi nok kose oss, sier Torstein Træen.

– Vi er en fin gjeng på tur, men jeg savner jo dama! Så jeg gleder meg til å komme hjem. Nei da, det er egentlig fint å være her oppe, sier Anders Halland Johannessen.

– Vi bør begynne med det

Leiren handler mer om å «akklimatisere» kroppen til høyden og forberede rytterne på litt av det som venter i Frankrike i juli, enn nødvendigvis å få den tradisjonelle høydeeffekten.

– Hvorfor er dere her i en såpass kort periode?

– Det er egentlig et godt spørsmål. Det var nok fordi det var det som passet best inn i rittkalenderen. Jeg kom rett fra ritt i Frankrike, og skal ha noen rolige dager hjemme før Tour of Norway. Men selv om vi bare er her i tolv dager, er det uansett en bra treningsleir. Så om vi ikke får den berømte høydeeffekten, så får vi noen gode treningsdager, sier Rasmus Tiller.

KJENNER DET PÅ KROPPEN: – Jeg puster mye mer. Og på sykkelen merker jeg at pulsen er høyere og at det ikke skal mye til før jeg kjenner det, sier Rasmus Tiller. Foto: Elias Engevik / TV 2

Den regjerende norgesmesteren er enig med de fleste av lagkompisene i at høyde ikke kan ignoreres i moderne utholdenhetsidrett.

– De aller fleste gjør det nå. Mange lag satser på høyde før treukersrittene og klassikerne. Men det skal også passe inn i rittprogrammet, det skal være ressurser til det, det krever ganske mye. Man skal ha støttepersonell, utstyr et cetera. Men jeg kunne gjerne tenkt meg å prøve et skikkelig opphold en gang, sier han.

Wærenskjold er klar i talen:

– Jeg tror nok vi bør begynne med det. Det er naturlig å følge de beste lagene og se hva de gjør. Jeg går ut ifra at de får bra effekt av det, ellers så hadde de ikke gjort det.

Vil lære av Blummenfelt og co.

Flere norske syklister på utenlandske lag, som Andreas Leknessund (DSM), Tobias Foss (Jumbo-Visma) og Odd Christian Eiking (EF), trener med en viss kontinuitet i høyden, men profiler som Alexander Kristoff og Edvald Boasson-Hagen har aldri sverget til å trene i tynn luft.

Høydeleirer i regi av norske lag og Norges Cykleforbund (NCF) har i beste fall vært sporadiske, noe som står i kontrast til regimet til mange norske triatleter og friidrettsutøvere, blant andre.

– De største gutta gjør det vel av en grunn, så det blir spennende å se hvordan vi responderer på det også. Triatlon-gjengen er ofte i høyden, og det ser jo ut som om de klarer seg ganske greit. Man kan lære litt av dem.

Det sier Træen, som skal bli i Sierra Nevada i tre uker, og som tidligere har uttrykt et ønske om å teste ut et fullverdig høydeprogram over tid.

KLATREGEIT: Træen (venstre), her side om side med Martin Urianstad Bugge, viser ofte vei for Uno-X når veien blir bratt. Foto: Elias Engevik / TV 2

Træen var tidligere i år tre uker på «høydehotellet» Syncrosfera, hvor man kan benytte seg av simulert høyde.

Træen er en av flere av rytterne som vil bli igjen noen dager i høyden etter Critérium du Dauphiné i juni.

– Vi skal gjøre litt mer høydetrening i alle fall. Vi skal ikke plutselig gjøre mye nytt. Vi skal gjøre litt mer av det. Enkelte skal være mer i høyden, mens enkelte andre skal bruke det mer som tilvenning til høyde, for å kunne prestere i høyden i Touren, sa sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2 tidligere i vår.