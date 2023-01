– Vi reiser til Touren for å vinne

– Vi vinner ikke sammenlagt, men vi skal kunne kjempe om etappeseire. Når Uno-X topper laget så er det ikke en dårlig gjeng som sendes av gårde, sier 35-åringen til TV 2.

Kristoff overrasket mange med å signere for det norske profflaget foran denne sesongen. Da han skrev under på treårskontrakten var det ikke med særlig stor tro på at det skulle ende med Tour de France-deltakelse på første forsøk.

Men tirsdag kveld ble han oppringt av markedsansvarlig i Uno-X, Magne Haugland, som kunne overbringe gladmeldingen.

– Det blir veldig spennende. Både for laget sin del og for norsk sykkelsport generelt, er det stort at vi får med et norsk lag i Tour de France. Det er dette de som står bak laget har drømt om siden de startet opp prosjektet. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke trodde at sjansen til sommeren var særlig stor, men da B&B-laget kollapset før jul skjønte jeg at mulighetene økte, forteller Kristoff.

– Et minefelt

Tour de France-arrangøren ASO kan dele ut to invitasjoner til de lagene de ønsker. De pleier å prioritere franske lag. Det var derfor ventet at B&B Hotels-KTM ville bli foretrukket foran Uno-X.

Dette laget hadde varslet en oppgradering av satsingen for 2023, og hadde signert Mark Cavendish. Men finansieringen kom aldri på plass, korthuset falt sammen og rett før jul ble alle rytterne fristilt.

– Hvis jeg skal forsøke å være litt objektiv, så synes jeg det er helt fortjent at Uno-X får plassen. Når man ser på sportslige prestasjoner så var vi nestemann i køen etter Israel Premier-Tech. Vårt lag har et godt image. Det er et norsk-dansk lag med gode verdier og det er aldri noe tull. I tillegg er det alltid mange skandinaviske sykkelfans langs løypa. Det tror jeg trigget ASO litt, forteller Kristoff.

Dette blir Stavanger-mannens tiende Tour de France. Han står med fire etappeseire så langt, og hadde sin beste plassering i fjor da han syklet inn til tredjeplass på den siste etappen i Paris for det belgiske laget Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux.

– Det er mange på laget som kan prestere, ikke bare meg selv. Jeg har fått noen resultater i Tour de France tidligere, men de senere årene har vist at det blir vanskelig å få til noe i rene massespurter. Mine muligheter ligger i avslutninger fra en redusert gruppe ryttere. Men Uno-X har gode klatrere også. Vi kan stille med et lag som kan ha muligheter på alle typer etapper.

– Har du begynt å se for deg hvem som bør bli tatt med på laget?

– Jeg tipper sjefene her allerede har lagt en plan for dette. Mange av plassene sier seg selv, men hvem som bør stå på den endelige listen skal ikke jeg uttale meg om.

– Det er et minefelt?

– Haha! Ja, det er et minefelt, svarer Kristoff og ler.

For i et lag som teller 28 ryttere - der mange deler den samme drømmen - så er det noen som vil bli skuffet når det kun er plass til åtte syklister på den største scenen av de alle.

– Hva kan en rytter med din rutine bidra med inn mot resten av gruppen?

– Jeg vet hvordan man kommer seg gjennom en treukerstour. Det handler om å få i seg nok næring og få nok hvile. Men dette er noe ungguttene i dette laget er gode på allerede. I tillegg er det flere enn meg som har rutine fra dette; både andre ryttere og flere i støtteapparatet har vært med på Grand Tours før. Og rent taktisk så er ofte Tour de France lettere enn mindre ritt. Det er mer forutsigbart og det skjer mindre spesielle ting enn man kan oppleve i andre ritt, svarer han.

– Passer meg sykt bra

Kristoff befinner seg nå på Gran Canaria med familien og gode sykkelvenner. Sammen med blant andre Halland Johannessen-tvillingene i Uno-X, Tobias og Anders, sanker han kilometer på ferieøya foran sesongstarten 1. februar.

– Jeg har holdt tett og ikke fortalt til noen at vi har blitt invitert til Tour de France. Utenom kona; hun fikk vite det. Hun synes det er veldig kult. Hun fryktet at hun hadde vært i Paris for siste gang for å se meg komme i mål på Tour de France. Nå har hun allerede begynt å snakke om å ta med seg alle barna til Frankrike til sommeren for å se flere av etappene, forteller firebarnsfaren.

VM-AMBISJONER: Alexander Kristoff mener at Tour de France passer perfekt som oppkjøring til VM, som arrangeres allerede to uker etter treukersrittet i Frankrike. Foto: Wordup Projects

For hans egen del passer også Tour de France meget bra. Han hadde opprinnelig planlagt en sommer med mye trening for å forberede seg til VM i Skottland i august, der han har store ambisjoner.

– Tour de France passer sykt bra som oppkjøring til VM. Det hadde blitt vanskelig for meg inn mot VM hvis jeg ikke skulle syklet Tour de France. Erfaringsmessig kjører jeg meg i bedre og bedre form når jeg deltar i et treukersritt, og jeg pleier å komme ut av dette løpet i god form. Jeg håpte derfor i det lengste at vi skulle få plass. For nå blir VM veldig spennende for min del. Løypa der skal passe meg bra.



– Nå gjenstår det bare å få plass på Uno-X-laget til Tour de France. Jeg også må prestere for å bli en av de åtte utvalgte.

Da nyheten ble sluppet onsdag formiddag, var Kristoff ute på en seks timers treningstur. Han skal være på Gran Canaria til lørdag. Deretter venter en kort tur hjem til Stavanger for å bytte koffert, før han reiser tilbake til Spania på treningsleir med Uno-X.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av laget, som stemmer godt overens med det jeg observerte fra utsiden da jeg syklet mot dem. De er godt organisert, ting er på stell og det er en gjeng unge ryttere som ønsker å bli bedre. Nå er det bare til å heve seg enda et hakk i år og vise at vi er verdige Tour de France-plassen.

– Hva betyr det for Uno-X å bli invitert dit?

– Det har en del å si i forhold til respekten i feltet. I tillegg er det klart at laget nå blir enda mer attraktivt for de beste rytterne fra Norge og Danmark. Den type ryttere ønsker å sykle de største rittene. Så når Uno-X har fått innpass her så blir det enklere å hente de til laget, noe som igjen vil føre til at vi kan bli enda bedre og komme oss opp på World Tour-nivå.