«Verdensklasse» av Halland Johannessen: – Dette er bare en forsmak

Tobias Halland Johannessen (23) leverte et nytt toppresultat i Tour de France. Nå øyner Drøbak-syklisten lørdagens etappe.

– Se på det bildet her, utbrøt TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.



– Det er en helt ny sykkelhverdag. Det er helt fantastisk, fulgte TV 2-kommentator Christian Paasche opp.



Bildene viste Tobias Halland Johannessen ved siden av en jagende og gulkledd Jonas Vingegaard like før toppen av Col de la Loze på kongeetappen i årets Tour de France.

23-åringen fra Drøbak endte på en råsterk sjetteplass etter å ha kommet med i 29-mannsbrudd på den 17. etappen.

– Det er verdensklasse, kommenterte Paasche på bildene av Halland Johannessen som kjempet seg opp til flystripen i Courchevel.

– Dette er bare en forsmak på hva vi kan forvente, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen i Tour de France-studio.



– Det var hardt

Halland Johannessen har en tredjeplass – bak Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard – fra tidligere i Touren.

– Det var hardt, ass. Uff! Jeg fikk i hvert fall tømt ut det jeg hadde, så jeg er fornøyd, sier Halland Johannessen til TV 2 like etter målgang.



– Det var seigt, ass. Vi kjørte gjennom etappen, så jeg visste hva jeg gikk til, men vi måtte kjøre ganske hardt hele veien. Jeg var ikke sikker på om jeg kom meg opp der, men jeg tror jeg timet det ganske greit og fikk ut det jeg hadde, så jeg er fornøyd, sier Halland Johannessen.

Uno-X-rytteren ser allerede fremover.

– Det kommer et par etapper til, så vi har fortsatt muligheter på de neste etappene. Det er en lørdag som er rimelig hard, så det er bare å restituere og prøve igjen, sier Halland Johannessen.



Felix Gall vant kongeetappen inn til Courchevel

– Formen forsvinner gjerne ikke, så jeg håper at jeg har en god dag (på lørdag). Jeg vet at formen er ganske god. Det er en litt mer eksplosiv dag, så den kan passe bra. Akkurat nå gleder jeg meg til flatere etapper, det må jeg innrømme, fortsetter 23-åringen.

– Mer enn forventet



Halland Johannessen hylles av sjefene etter etappen.

– Det var vel egentlig litt i overkant. De var rett og slett gode i dag. Vi fikk to mann i bruddet der, og kjempet godt over første stigningen. Gutta bak samlet seg fem man i gruppettoen. Det Tobias viser opp her i siste bakke, det er supert. Det er mer enn forventet, sier Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

– Det var hvert fall det vi hadde håpet på. Det er klasse, klassedag av Tobias. Egentlig av alle sammen, sier Uno-X' sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2.



Vingegaard ble hindret av motorsykkel

– Siste bakke ligger han egentlig ganske i bakre del av feltet. Så tar han person etter person. Hva sa dere til ham?



– Vi sa det at han skulle peise på og ta vare på seg selv. Gabriel fortalte hva som kom i løypen, det var en stor gruppe. Han lå der, spiste og drakk, og gjorde alle de riktige tingene som er utrolig viktig for en sånn stigning. Det var mange minutter, over en time. Han peiset seg rett, og Gabriel guidet han på det som kom. Det er klart det er motiverende når en stjerne etter den andre detter av, sier Arvesen.

– Det er ganske store navn han passerer?

– Ja, det er det, også er det den gruppen der da, med så mange Jayco- og Bahrain-ryttere. Vi visste jo at de kjørte for sammendraget. Da bruker de guttene der. Det var egentlig bare å ligge på hjul og spare krefter så mye som mulig, sier Gabriel Rasch.