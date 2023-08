Vender tilbake til Uno-X: – Gleder meg veldig

Markus Hoelgaard var en av profilene på Uno-X før han tok steget opp på WorldTouren med storlaget Trek-Lidl i 2022.

Nå får TV 2 opplyst at han returnerer til Uno-X fra og med neste sesong.



– Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake. De to årene i utlandet ble ikke helt det jeg hadde håpet og drømt om, men sånn ble det. Å gå tilbake til Uno-X føles riktig for meg nå, sier Hoelgaard til TV 2.

Jærbuen har signert en ettårskontrakt med det norske profflaget.

28-åringen fikk sine to år på WorldTouren ødelagt av mye sykdom, men viste i sitt siste år i Uno-X hva som bor i ham.

I 2021-sesongen tok han blant annet en etappeseier i Arctic Race, fjerdeplass sammenlagt i Tour of Norway, sjuendeplass i EM, tolvteplass i VM og andreplass sammenlagt i Kroatia rundt.

Nylig kapret han klatretrøya i WorldTour-rittet Polen rundt.

– Jeg føler egentlig jeg er helt frisk igjen og tilbake der jeg skal være. Jeg vil si at jeg er på gang igjen. Jeg får litt press på meg for å prestere med en kontrakt som kun er én sesong lang, men samtidig skjønner jeg at det kanskje er en risiko for laget å gi meg en lengre avtale. Jeg tror en ettårskontrakt er greit for begge parter. Jeg er trygg på at jeg skal sykle fort neste år, sier han.

Hoelgaard er den tredje signeringen til Uno-X siden overgangsvinduet åpnet 1. august, etter Andreas Leknessund og danske Magnus Cort Nielsen.