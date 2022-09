Veddet penger på sønnen: – Gjorde det på tull

Far Alf Magne Foss veddet penger på at sønnen Tobias (25) skulle vinne VM-gull, og trodde pengene var tapt. Så overrasket sønnen.

Tobias Foss (25) syklet søndag inn til VM-gull i tempo og ble med det historisk.

I sitt første sykkel-VM tok 25-åringen Norges første VM-medalje i tempo for herrer noensinne.

Hjemme i Norge fulgte familien med på det sensasjonelle rittet, som gikk grytidlig søndag morgen.

– Hvordan tror du det er hjemme på Vingrom?

– Jeg håper søsteren min er våken hvert fall. Men fatter`n er oppe og nikker i hvert fall og har sett på hele greia. Håper han var like stolt av meg før dagen også, men de har det gøy får jeg håpe, sier gullvinneren.

Etter seieren fikk 25-åringen snakke med søsteren Ragnhild og faren Alf Magne på FaceTime.

Det ble et rørende øyeblikk for familien, som nesten ikke kunne tro det som nylig hadde skjedd. For faren ble det ekstra spesielt, som tjente penger på sønnens gullmedalje.

– Bakgrunnen for det var at jeg så at man kunne vedde på sykling. Det var en som hadde kommentert det på Twitter. Så skulle jeg se om han var på lista, og det var han til 100 i odds.

Da veddet han en 50-lapp.

– Jeg hadde ikke tenkt tanken frem til jeg jeg så det, for jeg er overhodet ikke noen gambler. Jeg gjorde det for så vidt på tull. 50 kroner er jo ikke all verden...

Stor gevinst

– Du regnet med det var 50 kroner tapt?

– Ja, absolutt. Det var bare for å ha gjort det. Hadde det ikke vært for at noen hadde kommentert det, så hadde jeg ikke fått det med meg, sier pappa Foss.

– Men da ble det jo 5000 i gevinst. Søstrene har sagt de skal ha 2500 hver, så det spørs om det drypper litt på de, ler Foss.

GULLMEDALJE: Tobias Foss overrasket og tok VM-gull på tempoen Foto: William West

Han skryter av sønnens prestasjon i Australia.

– Jeg trodde jo ikke at det skulle bli seier, men det var mye som viste at formen var stigende etter Canada. Om det ikke hadde blitt en topp ti plassering tror jeg han hadde blitt oppriktig lei sei. Jeg hadde troa på topp fem.

Men selv om gevinsten ble stor, vil det ikke skje så mye i fremtiden.

– Jeg ble ikke bitt av basillen, det er ikke noe gambler-gen i meg. Jeg kommer nok ikke til å ta av, flirer faren.

Vanskelig å sette ord på ting

Sønnen har hatt minimalt med ritt i beina før VM braket løs i Australia. Foss gikk på en smell i høyden for fire måneder siden, og etter det har han så vidt vært å se i ritt.

– Hvordan går det?

– Det går sånn ok pluss ... ja, sier en ordknapp gullvinner.

– Det var kjempeartig. Vi var sjokket da vi skjønte at det var medalje ute å gikk. Du er litt rolig da? Litt sjokket? Jeg vet ikke hva vi skal si her, sier faren.

– Det føles som ting bare skjer. At du er passasjer i en buss du bare har satt deg i. Det ble veldig veldig gøy. Jeg håper jeg får litt kontroll så jeg skjønner hva som skjer, svarer han.

– At det skulle være så bra hadde jeg ikke forestilt meg, utdyper 25-åringen.

Han har kun syklet tre ritt, utenom NM, siden han gikk på smellen i høyden. For en måned siden måtte han ta nok en pause fra treningen for å starte på nytt.

– Med tanke på samtalene vi hadde i sommer da du møtte veggen så er det veldig bra det her altså, svarer faren.