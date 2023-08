Vant VM-drama tre år etter skrekk-scenene

Chloé Dygert er for alvor tilbake etter bildene som rystet sykkelverdenen.

– Det er veldig spesielt. Ikke bare spesielt for meg, men for alle som støtter meg, sier 26-åringen i seiersintervjuet.

For en uke siden tok hun VM-gull i banesykling i Glasgow.

Torsdag fulgte amerikaneren opp med gull på tempoen på landevei, tre år etter at hun skadet seg stygt i samme ritt.

Dygert stupte over autovernet og fikk låret skåret opp. Skaden har krevd tre operasjoner, ifølge Cycling Weekly.

Se den grusomme velten her:

– Det har vært flere skader enn bare beinet. Jeg har hatt Epstein-Barr (virus), jeg er blitt hjerteoperert. Det har vært mye å komme seg gjennom, blir hun sitert på av nettstedet.

NB! Vi advarer mot svært sterke bilder under.

SKREKKSKADE: Her får Chloe Dygert tilsyn etter den fryktelige velten på VM-tempoen i 2020. Foto: Andrew Medichini Les mer Foto: MARCO BERTORELLO Les mer

At hun skulle starte fredagens tempo, var heller ikke sikkert. Amerikaneren har slitt med sykdom i forkant av rittet.

– Jeg var veldig bekymret. Hvis det var i går, ville jeg ikke ha startet. Jeg brukte de fire siste dagene på å be til Gud om at jeg skulle være OK i dag. Jeg er ikke hundre prosent, men jeg kom meg på start i dag og ga alt jeg hadde. Det var akkurat nok. Jeg er veldig fornøyd, sier Dygert.

Fredagens tempo ble en thriller. Dygerts på papiret kanskje tøffeste utfordrer i gullkampen fikk kjempetrøbbel:

Da ble det en gullduell mellom amerikaneren og australske Grace Brown.

Dygert opparbeidet seg en solid ledelse, men bak henne var Brown i gang med en kruttsterk avslutning.

Brown var imidlertid akkurat for sent ute, som gjorde at Dygert vant med 5,6 sekunder.

– Jeg var nervøs. Hun avsluttet supersterkt, og jeg visste at hun var en av dem man burde følge med på, sier Dygert.

Fredag kl. 15.00: Se herrenes VM-tempo på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.