Van der Poel innfridde favorittstempelet: Vant dramatisk Paris-Roubaix

VANT: Etter et dramatisk ritt, kunne Mathieu van der Poel juble for seieren i på velodromen i Roubaix. Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

Det beryktede brosteinspartiet Carrefour de l'Arbre skulle vise seg å bli svært avgjørende i dagens Paris-Roubaix.

Inn på brosteinene kom en gruppe på syv samlet. Men da John Degenkolb gikk i bakken rykket belgiske Wout van Aert.

Men hans store rival, nederlandske Mathieu van der Poel, tettet fort luken, og da van Aert fikk en punktering helt i slutten av brosteinspartiet, dro van der Poel ifra.

– Det skal ikke være mulig, sa TV 2s kommentator Christian Paasche etter Van Aerts punktering.

Nederlenderen skaffet seg fort et forsprang på 20 sekunder, og så seg aldri tilbake

Dermed kom han inn på velodromen i Roubaix i ensom majestet, og kunne juble for seieren i årets ritt.

Og det ble dobbelt Alpecin-Deceuninck. På andreplass, 45 sekunder bak van der Poel, fulgte nemlig hans lagkamerat Jasper Philipsen.

STERK LEDERGRUPPE: En sterk gruppe med både Mathieu van der Poel og Wout van Aert tok over ledelsen i Arenberg-skogen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Og nettopp laginnsatsen ble trukket fram av van der Poel i intervjuet etter målgang:

– Det var utrolig hvordan vi kjørte som et lag i dag. Jeg hadde en av mine beste dager på sykkelen. Jeg følte meg sterk, sier van der Poel i et intervju med arrangøren etter mål.

Wout van Aert ble nummer tre, mens det ble dansk fjerdeplass med Mads Pedersen.

Alexander Kristoff vant spurten i hovedfeltet og ble beste nordmann på 15. plass, mens Søren Wærenskjold ble nummer 22.

– Jeg måtte bytte sykkel etter Arenberg fordi jeg punkterte begge hjulene. Etter det slet jeg. Det var litt tungt i dag, dessverre. Jeg følte meg bedre på trening enn hva jeg gjorde i dag, sier Kristoff til TV 2 etter løpet.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes opplevde dramatikken fra innsiden av velodromen.

– Det var ganske spesielt. Først da van Aert angrep like før han fikk punkteringen, så steg stemningen så mye at jeg fikk frysninger. Også var det fra en annen sektor på stadion da van der Poel fikk luka like etterpå, sier Drivenes.

Det ble et dramatisk ritt med flere fall. Se video av to av fallene her: