– Uten dem, er det ikke sikkert jeg hadde levd

– Takk for hjelpa i går da, gutta!

Uno-X-rytteren lyser opp når han møter Søren Wærenskjold og Tord Gudmestad for første gang etter dramatiske ulykken mandag. Iført nakkekrage og med store skrubbsår gir han lagkompisene en god klem når de kommer inn på hotellrommet hans i Altea i Spania, der det norske profflaget er på treningssamling.

– I forhold til i går, er du oppe og flyr allerede, sier Wærenskjold når han får se kompisen sin igjen.

– Ja, men jeg husker ikke så mye fra det, for å si det sånn, fortsetter Abrahamsen.

Ulykken skjedde da 27-åringen trente spurtopptrekk med Alexander Kristoff og co. I svært høy hastighet - opp mot 70 km/t - gikk noe galt, og Abrahamsen stupte i asfalten.

Bevisstløs

Han ble liggende bevisstløs og urørlig på bakken i flere minutter. Støtteapparatet og lagkameratene var raskt på stedet, og oppdaget at tungen blokkerte luftveiene. Med god hjelp fra lagets mentale trener, Karina Andersen Aas, sørget de for at han fikk frie luftveier før Uno-X-legen Rory Nolan kom til og overtok.

– Den innsatsen var livsviktig. Jeg lå i spenn med tunga bak i ganen. Jeg hørte at de måtte åpne munnen min med makt for å få den ut. Hvis ikke det hadde vært for dem, er det ikke sikkert at jeg hadde levd i dag. Jeg er kjempetakknemlig for å ha så gode lagkamerater, forteller han til TV 2 der han sitter på rom 152 på hotell Cap Negret.

Etter grundige undersøkelser på sykehus - og etter å ha sydd flere sting i hodet - ble han skrevet ut sent mandag kveld.

GJENFORENT: De tre lagkameratene snakker ut om ulykken som skjedde dagen i forveien. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

– Det er veldig hyggelige ord fra ham. Han har det etter forholdene bra, men det henger nok sammen med at han ikke husker så mye fra det, sier Wærenskjold.

– Det var bedre å se ham nå enn det synet som møtte oss i går, sier Gudmestad.

Wærenskjold forteller at han handlet på instinkt da ulykken var et faktum.

KRASJET: Dette bildet ble tatt etter Abrahamsen var kommet til bevissthet mandag. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg visste ikke hva det var som ville møte meg, men det er klart at jeg gruet meg. Da jeg så at han ikke pustet, så handlet jeg egentlig bare på instinkt. Da fikk jeg tunnelsyn og gjorde det jeg mente var viktigst der og da, samtidig som noen andre ringte etter ambulanse. Jeg har aldri vært borti en lignende situasjon, men du merker jo at du blir desperat etter å få kontroll på situasjonen. Det har selvsagt gjort inntrykk, men heldigvis endte dette så bra som overhode mulig, sier 22-åringen.

LAGKAMERATER: Søren Wærenskjold og Tord Gudmestad er glad for å ha kameraten tilbake på hotellet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Debrief med laget

De to lagkameratene - og resten av Uno-X-gjengen hadde en debrief på hotellet etter ulykken.

– Dette viser hvor viktig førstehjelp er og at vi har trent på dette gjennom laget, sier Abrahamsen.

I Uno-X-miljøet blir Abrahamsen regnet som en tøffing.

– Han klager sjelden over at han har vondt eller at han er sliten. Det viktige nå blir å bremse ham. Hvis det hadde vært opp til ham, så hadde han nok hivd seg på sykkelen igjen allerede denne uka. Men nå trenger han ro og hvile, sier Wærenskold og titter bort på kompisen.

– Jeg har det overraskende bra. Det er litt skrubbsår og noen ømme muskler. Kragen er der for sikkerhetsskyld. Nå er det bare å få klarhet i om jeg har pådratt meg en hjernerystelse. Hvis ikke har jeg tro på at jeg kan komme raskt tilbake, sier Skiensmannen.

SNART TILBAKE: Både lagkameratene og Abrahamsen selv satser på at han er raskt tilbake. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Han er nok snart tilbake. Han var i veldig god form før dette skjedde og jeg tror ikke dette vil sette ham så mye tilbake, mener Gudmestad.

Abrahamsen blir i Spania til lørdag før han flyr tilbake til Norge sammen med resten av laget.