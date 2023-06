– Vi har virkelig ikke noe valg, sier UAE Team Emirates lagssjef Mauro Gianetti i et intervju med l’Equipe.

Alle venter at det skal bli en ny sammenlagtkamp mellom danske Jonas Vingegaard og slovenske Tadej Pogacar i Tour de France, men UAE-sjefen er ikke sikker på om sloveneren er i den formen som kreves for å ta tilbake den gule trøya.

Kun dager før det begynner, har han derfor valgt å forfremme Adam Yates til medkaptein.

– Pogacar hadde fem uker hvor han ikke var i stand til å trene på landeveien. Det er ingen mirakler i sykling. Du er nødt til å få nok kilometere i banken. Han har jobbet hardt, vi har stor tiltro til ham, men vi er ikke sikre på noe, sier han til den franske avisen og sikter til da han pådro seg et brukket håndledd 23. april under Liège-Bastogne-Liège.



PÅ PLASS: Tadej Pogacar under en treningsøkt torsdag. Foto: STEPHANE MAHE

– Ikke noe å frykte



Forfremmelsen av Yates og uttalelsene fra lagsjefen gir rom for usikkerhet rundt Pogacars form.

– Skaden er ikke helt bak ham. Vi er nødt til å være forsiktige. For en måned siden var vi ikke sikre på noe som helst, sier Gianetti.



Vegard Stake-Laengen, Pogacars trofaste lagkamerat, smiler av det hele og føler seg sikker på at hans leder har det som skal til for å igjen stå i gult på podiumet i Paris.

– Han er utrolig sterk på trening. Han mangler bare egentlig de løpene så vi vi får se nivået hans. Ut ifra det jeg har sett og hørt så tror jeg han er i veldig god form. Jeg føler ikke at vi har noe å frykte foreløpig i hvert fall, sier Stake Laengen til TV 2 og smiler etter å akkurat ha kommet inn på hotellet fra en treningsøkt med laget onsdag.

Hjelperytteren roser også måten Yates har kommet inn i laget på og mener det er en fordel at de nå har to som kan hevde seg helt i toppen i sammendraget.

FORFREMMET: Adam Yates og Tadej Pogacar deler på ansvaret som kapteiner for UAE denne sommeren. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

– Ingen smerter



– Vi vil alle det samme i laget. Det er å vinne Tour de France. Det betyr ikke noe hvem som gjør det. Jeg er ikke hundre prosent sikker på min form. Det er bedre å ha backup-plan, sier Pogacar om lagsammensettningen.



Under torsdagens pressekonferanse i Bilbao var Pogacar åpen om at han fortsatt ikke er helt tilbake fra skaden.

– Jeg føler meg fin på sykkelen. Men det er fortsatt ikke full mobilitet. Jeg vil si det er omtrent 60/70 prosent mobilitet. Det plager meg ikke i det hele tatt på trening. Det ser bra ut og er ingen smerter, sier han.



– Betyr det at du ikke er hundre prosent klar?

– Det vil vi se. Jeg har trent godt de siste ukene. Beina er gode og mentaliteten er der. Jeg håper at jeg er klar, svarer Pogacar.



NY DUELL?: Jonas Vingegaard (i gult) vant fjorårets Tour de France foran Tadej Pogacar. De er ventet å være øverst i sammendraget også denne sommeren. Foto: Thibault Camus

Sloveren var klar på at Vingegaard var den største favoritten før Tour de France starter lørdag.

Et spill for galleriet?

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes tror ikke det grunn til å bekymre seg for at den slovenske stjernen ikke kan gi Vingegaard den kampen i sammendraget alle forventer.

– Det er godt mulig det er er spill for galleriet. Jeg føler meg ganske sikker på at Pogacar er i strålende form. Han syklet meget bra i det slovenske mesterskapet, både på tempoen og i landeveisrittet, sier han.

Eksperten mener likevel det er et smart grep å gi Yates muligheten til også å hevde seg i sammendraget.

– Jeg tror jeg at det er lurt for UAE å ha Yates langt oppe i sammendraget så lenge som mulig. Det kan bli gull verdt for å sette Vingegaard under press i fjellene.