Uno-X svarer på kritikken: – Ikke derfor vi er i Frankrike

ROLIG ETAPPE: Det gikk ikke et brudd på fjerde etappe før det gjensto 86 kilometer til mål. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Ingen ryttere gikk i brudd fra start på fjerde etappe i Tour de France.



Like før start kalte den italienske stjernen Alberto Bettiol den paddeflate etappen fra Dax til Nogaro for en hviledag.

– Nå kunne mamma uten el-motor hengt med i feltet, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd i Tour de France-studio.



Verdensmesteren fra 2010 mener noen lag burde tatt ansvar.

– De to lagene som har fått invitasjon, som Uno-X, burde tatt initiativ (til brudd) av respekt for plassen de får, mener Thor Hushovd.

– Bygger seg opp til krig!

– Neste år er det Tour de France igjen, og to lag skal få invitasjonen. Uno-X har Alexander Kristoff på laget, så skal de bruke krefter i brudd? Kanskje ikke, men de kunne hatt én mann med der. Det ville vært en god søknad, fortsetter Hushovd.

I sosiale medier har flere vært kritiske til at Uno-X ikke gikk i brudd.

Sportsdirektør: – Dødsbrudd

Uno-X' sportsdirektør Stig Kristiansen ønsker ikke at rytterne på det norske laget skal angripe bare for å få fjernsynstid.

– Det ligger ikke noe krav i wildcardet i å gå på dødsbrudd, sier Kristiansen til TV 2 på telefon under Tour de France-sendingen.

FORKLARING: Uno-X' sportsdirektør Stig Kristiansen er klar på at det norske laget ikke skal gå i brudd kun for å havne i tv-ruten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi må velge våre brudd med litte grann kløkt. Hvis det ikke er riktig sammensetning, og Alpecin-Deceuninck og Loudal Quick-Step har en veldig stram linje, så blir det bare for å være på tv. Det er ikke derfor vi er på plass i Frankrike, fortsetter Kristiansen.

TV 2-kommentator Christian Paasche minnet om at de har vært kritiske til passive smålag i tidligere utgaver av Tour de France.

– VI har opp gjennom årene kritisert de franske lagene på slike etapper når de ikke har gått i brudd. Da har vi lurt litt på hvorfor de er der når de ikke tar ansvaret. Det gjelder egentlig også Uno-X, men problemet er at de gjerne vil spare mest mulig krefter til å bringe Kristoff inn til racerbanen, sier Christian Paasche.

Dette skaper undring: – Ikke til å forstå!

– Det er franske lags ansvar

Med 86 kilometer igjen til mål gikk det imidlertid et brudd. Da kom franskmennene Anthony Delaplace og Benoît Cosnefroy løs.



Hushovd mener tomannsbruddet gir mening.

– Det er franske lags ansvar å skape sykkelløp. Jeg synes det er et fornuftig forsøk, kommenterer Hushovd på bildene av utbryterne.

Hushovd støtter Kristiansens vurdering etter å ha hørt den.

TV 2-intervjuet kuppes av «Bananmannen»

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes tror arrangøren er skuffet over at det ikke gikk et brudd tidlig på etappen.

– Arrangøren ønsker ikke at dette skal være status i 165 kilometer til. De ønsker at det skal være sykkelrytter med noen foran og noen bak. Dette er kjedelig og dårlig reklame for sykkelsporten – helt frem til det eksploderer, sa Drivenes i Tour de France-studio.

– Det er unødvendig bruk at krefter, for det er såpass mange lag som ønsker en samlet spurt, men det burde vært et brudd på tre-fire mann, fulgte Hushovd opp i studio tidlig på etappen.