Uno-X-sjefen: – Det er jævlig hardt

Drømmen har gått i oppfyllelse for Uno-X-sjef Jens Haugland. Han håper dette bare er begynnelsen på mange år i Tour de France.

Ikke i sin villeste fantasti hadde trønderen som i 2007 sto langs løypa i Tour de France som tilskuer, trodd at han 16 år senere skulle være lagssjef for et norsk-dansk sykkeleventyr.

Jens Haugland er en av hovedmennene bak tidenes største norske sykkelsatsing. For første gang er et norsk lag en del av det største sykkelsirkuset.

Da TV 2 møter han utenfor lagbussen før den tredje etappen er han som alltid full av energi og i godt humør. Fokus nå er å hente hjem etappeseieren de jakter.

Ambisjonene for årene som kommer er også store, men Haugland er usikker på hva som blir hovedmålene.

– Vi er ekstremt opptatt av å være veldig i det nå. Vi skal bygge en base av ryttere som stadig kan sette oss i gode posisjoner. Om det fører til at vi blir et lag som er mer orientert mot klassikerne eller klatreorientert lag er litt avhengig av stallen vi har på det tidspunket, sier den daglig lederen i Uno-X.

PÅ PLASS: Endelig er Jens Haugland og Uno-X en del av verdens største sykkelsirkus. Foto: Fredrik Varfjell

– Klør oss i hodet



Selvsagt har de tenkt på hvordan laget skal se ut de neste årene, men foreløpig handler det mest om å bygge et lag som er i stand til å håndtere det meste.

– Det er mer at jeg vil komme med et mer og mer robust lag som kan stille opp i det meste, sier han.

Lagssjefen var godt forberedt på hva som ventet laget i deres første Tour de France, men innrømmer likevel at det har blitt en realitetssjekk.

– Det er jævlig hardt her, unnskyld uttrykket. Du ser Pogacar og Vingegaard kjører full trøkk på dag en og to. Det er ikke bare vi som klør oss i hodet etter de to første dagene, sier Haugland og smiler.

– Det er ganske definerende



Mye tyder på at Andreas Leknessund og danske Magnus Cort Nielsen sykler for Uno-X neste sesong. Det er sterke ryttere som kan få til mye på egen hånd, men signeringene blir ikke bekreftet før tidligst 1. august.

DE TO STORE: Jonas Vingegaard (til venstre) og Tadej Pogacar er de to store favorittene i sammenlagtkampen også i årets Tour de France. Foto: PAPON BERNARD

Torstein Træen var lagets åpenbare sammenlagtkandidat før rittet, men det ble uttalt at laget heller skulle kjøre for etappeseire, og så veltet Træen og fikk påvist et lite brudd i albuen.

Haugland ser naturligvis med misunnelse på UAE og Jumbo-Visma som har sammenlagtkanoner som Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, men han er usikker på om de i løpet av de neste årene skal forsøke å kjøre for topplasseringer i sammendraget.

– Er det mulig at dere henter en sammenlagtkanon de neste årene?

– Ja, hvis vi vil det, men det er ganske definerende for et system å skulle snakke om en sammenlagtseier i Tour de France gjennom hele sesongen. Det er andre ting i kalenderen vi også elsker. Vi ønsker en balanse i det, men det er klart at om vi ser at vi har den rytteren som kan gjøre det helt store så vil vi rette ressursene etter det, svarer han.