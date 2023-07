Uno-X-sjefen: – De som mener det ikke er godt nok, får med meg å gjøre

TOUR-DEBUT: Jens Haugland og Uno-X har hatt masse å juble for under årets Tour de France. Foto: Fredrik Varfjell

Uno X-leiren har klare ambisjoner for fremtiden. Dag Otto mener det ville vært rart om de ikke får ny Tour-invitasjon.

– Det er uvirkelig å stå her med dette laget etter så få år. Vi manglet det lille ekstra til å gjøre det helt store. Det var mer en drøm med etappeseieren, sier Uno-X' sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

– Bare det å få alle åtte til Paris er en stor ting, fortsetter den tidligere toppsyklisten.

For det norske laget har all grunn til å være stolte etter deres første Tour de France.

Fasiten er elleve topp ti-plasseringer fordelt på seks forskjellige ryttere, samt to podium-plasseringer.

– De som mener at det ikke er godt nok, får med meg å gjøre, sier en smilende Uno X-sjef Jens Haugland til TV 2.

Og sjefen er klar på at laget har store ambisjoner for årene som kommer.

– Toppidrettens natur er ikke å legge seg tilbake. Det gjør ikke vi heller. Det er mulig vi må ha et par dager å komme oss på. Vi ønsker å være en del av dette videre. Det neste steget er å forsterke det vi har og samtidig fylle på litt, så vi kan få en ny invitasjon av franskmennene neste år.

Dette tjente de

Prestasjonene til Uno-X i Tour de France gir penger i kassen. Laget kjørte inn 42.920 euro (nesten en halv million kroner) i premiepenger, viser rittets offisielle premieoversikt som sykkelbloggen The Inner Ring har publisert ukentlig på Twitter.

Av dette kommer 60.000 fra Tobias Halland Johanessens bragd da han kom først over tradisjonsrike Col d’Tourmalet.

IMPONERTE: Tobias Halland Johannessen begeistret med sine klatreferdigheter. Her lar sykkelentusiasten kjent som «El Diablo» seg imponere. Foto: MARCO BERTORELLO

Dermed havner laget på tolvteplass på premieoversikten.

Dag Otto: – Det ville være rart om de ikke ble invitert

Uno-X, som er på nivå to av profflag, er avhengig av invitasjon eller wildcard for å få sykle Touren.



TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen føler seg trygg på at det kommer til å skje også neste år.

– Det ville være rart om de ikke fikk invitasjon. Jeg har snakket med Prudhomme (Tour-direktøren, jou. anm). Han tør ikke innrømme at han kan invitere de allerede nå. Men med de resultatene de har levert, så er de mer enn kvalifisert. De skal være veldig bra de lagene som skal komme forbi dem i den loddtrekningen. Men ingenting er sikkert.

Den tidligere etappevinneren får støtte av ekspertkollega Mads Kaggestad.

– De har lagt inn en veldig god søknad, selv om de ikke er automatisk kvalifisert gjennom ranking-poeng, sier Kaggestad.

Han tror også at norsk sykkelsport kan være på vei inn i en ny gullalder.

– Det tror jeg absolutt. Vi har vært i en veldig god periode lenge nå. Men Uno-X-prosjektet løfter det ytterligere, sier Kaggestad.

– Et av de mest fascinerende årene

Dag Otto mener at årets Tour har vært noe helt spesielt.

– Jeg har vært over 30 ganger i Tour de France. Dette har vært et av de mest fascinerende årene. Jeg husker selvsagt 2011 med fire etappeseirer. Men det å ha fått et nytt norsk lag har gitt det en egen dimensjon.

– Og de leverer. De har vært på pallen og elleve topp ti, det er mer enn vi kunne drømme om, sier Lauritzen.

Dette er lagets ambisjoner fremover

Uno-X-leiren er ikke i tvil om hva som er det store målet for tiden fremover.

– Vi må bare bygge videre på det laget her, for målene til Haugland, Kulset og Uno-X stopper ikke her. Det blir en artig reise, sier Kurt Asle Arvesen.

– De to neste årene er det å få nok poeng til WorldTour-lag så vi kan kjøre de store løpene gjennom hele året.

– Det vil bety at vi må ruste opp laget og bli enda mer slagkraftig i form av støtteapparat og ryttere som tåler WorldTour.

Jens Haugland har flere tanker om hvordan laget skal klare å ta det neste steget.

– Hva har vært den største læringen i år?



– Mer i høyden med rytterne. Vi har fått prøvd og testet det i år.

– Vi skal sette det enda mer strukturert i måten vi forbereder oss på. Hvis vi legger en mer strukturert plan for høyde og lengre treningsleirer, det tror jeg vil gagne oss.