Uno-X sikret klatretrøya: – Smadret meg fullstendig

Søndag gikk den åttende og siste etappen av Paris-Nice gikk av stabelen.

For det norske laget Uno-X handlet mye av etappen om å sikre klatretrøya, som Jonas Gregaard hadde et godt grep rundt før start.

Alexander Kristoff hjalp lagkameraten med å gå i tidlig brudd, og med seiere på de tre første seire bakkespurtene var klatretrøya i boks for Uno-X og Gregaard.

Da var det bare å komme seg til mål, som ble tøft for dansken.

– Det er ikke til å forstå akkurat nå. Jeg har kjørt full gass og smadret meg selv fullstendig. Det gikk superbra, sier Gregaard til TV 2.

– Jeg tror beina og resten av kroppen ligger der ute, for etter den tredje bakkespurten var jeg helt ferdig.

Han er fornøyd over laginnsatsen som hjalp han å sikre trøya.

– Jeg er superstolt over å sykle på så høyt nivå og å kunne ta med denne trøya hjem.

LAGARBEID: Alexander Kristoff og Jonas Gregaard under søndagens etappe. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Endret taktikk

Sportsdirektør Stig Kristiansen forteller at de ikke hadde planlagt på forhånd å gå for klatretrøya, men at ting underveis endret taktikken.

– Det er en konkurranse i en konkurranse. Det er litt prestisje i det. I den situasjonen vi havnet i, uten flere muligheter for etapper, ble det den muligheten vi kjørte. Det synes jeg vi løste bra, sier Kristiansen.

Tankene om klatretrøya kom etter at laget havnet i en situasjon i feltet hvor de andre lagene forventet at de skulle gå i brudd.

– Vi gjorde det en dag og satt med klatrepoeng, gjorde det to dager og da ble det sånn.

Han mener de likevel har mye å lære i rittene fremover.

– Vi ser hvilket selskap vi sitter med og har noe å lære i både opptrekk og hvordan vi gjør ting, sier Kristiansen.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

– De får deng

Spenning var det også om sammenlagtseieren.

Tadej Pogacar ledet sammenlagt før etappen, og UAE Team Emirates-rytteren avgjorde kampen om både etappen og sammenlagtseieren ved å gå i solobrudd 18 km før mål.

– De får ordentlig deng her, hvis ikke de andre klarer å svare, sier TV 2s sykkelekspert Christian Paasche.

Ingen andre ryttere klarte å henge på den slovenske 24-åringen. Han bare økte og økte til konkurrentene, og holdt ledelsen hele veien inn til mål.

ALENE: Tadej Pogacar rykket fra lenge før mål og tok en sterk etappe- og sammenlagtseier i hans debut i Paris-Nice. Foto: Anne-Christine Poujolat

– Dette er rett og slett «bøllebank», for å si det på dansk.

Årets utgave av Paris-Nice er første gang Pogacar deltar. Søndagens seier var UAE-rytterens tredje etappeseier i rittet.

Pogacar vant også ungdomstrøya.

JUBEL: UAE-rytter Tadej Pogacar gikk til topps i Paris-Nice. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

– Det ser lekende lett ut. Han er så avslappet og sikker. Det er seiersdyret vi ser her, sier Kaggestad.

– Han er det som Mozart var for klassisk musikk: et vidunderbarn som komponerer det ene mesterverket etter det andre, sier TV 2 sykkelekspert Mads Kaggestad.

Sammenlagt ble franske David Gaudu (Groupama-FDJ) nummer to og danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) nummer tre.