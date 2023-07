Uno-X kritiseres: – Skjønner ikke helt hvorfor de kjører sånn

TOK ANSVAR: Anthon Charmig (til venstre) og Jonas Abrahamsen var svært delaktige i at bruddet ble kjørt inn. Uno-X-duoen tok ansvaret også i den store tetgruppen. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

Da en nimannsgruppe etablerte seg i tet etter en vill bruddkamp på 19. etappe i Tour de France, satt Uno-X uten noen ryttere i bruddet.

En heroisk innsats ble lagt ned av Jonas Abrahamsen og Anthon Charmig i front av hovedfeltet for å hente bruddet. Da en større gruppe kom opp til bruddet, var det med fire ryttere fra Uno-X.

Abrahamsen og Charmig fortsatte hardkjøret i front.

Det får TV 2s sykkeleksperter til å reagere.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor de kjører sånn. Her er det så mange store lag og kjøresterke ryttere som kunne vært med på å bidra, kommenterte Thor Hushovd.



REAGERER: TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– Uno-X får for mye ansvar, sa Dag Otto Lauritzen.



– Taktisk var det for dårlig, sier Mads Kaggestad i TV 2-studio.



Med 30 kilometer igjen var tetduoen Simon Clarke og Victor Campenaerts hentet, men Rasmus Fossum Tiller hadde mistet både Abrahamsen og Charmig, samt Søren Wærenskjold, opp Côte d'Ivory.

Mohoric vant millimeterkampen i spurten

Da nye angrep kom, maktet ikke Tiller å følge. Han ble til slutt nummer 21 som beste nordmann på etappen.

– Nå har vi sett at ryttere har hatt en lagkamerat som har tettet luker. Det er her vi skulle sett at Tiller hadde hatt en, kommenterte Hushovd.



– Vi gamblet litt

Tiller er ikke enig i at Uno-X er med på å servere konkurrentene.

UNO-X-HÅPET: Rasmus Fossum Tiller. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

– Nei, vi var fire stykker. Jonas og Anthon hadde brukt en del krefter på å komme seg opp. Så jeg tror de tenkte det var bedre å holde Campenaerts og Clark på relativ grei avstand, slik at vi hadde en mulighet å være med i bakken, sier Tiller til TV 2.

Uno-X-leiren forklarer at Abrahamsen og Charmig ville bruke sine siste krefter før tredjekategorien duoen ventet å falle av uansett.

– Akkurat da vi tok ansvar med gutta var de sluttkjørt uansett. De hadde brukt så mye krefter underveis. Det kostet oss ikke noe spesielt. Vi hadde et håp om å få hjelp av de andre, men vi hadde kontroll på dem to fremme, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.



– Vi gamblet på at Rasmus hadde gullbein. Etter en tredjeplass i går, hadde jeg spesielt lyst til å gjøre en veldig god jobb for Rasmus. Vi satset også på at hvis Søren hadde gullbein, kunne han kjempe om seieren. Vi gamblet litt. Noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke. Vi er fornøyde med løpet, sier Abrahamsen til TV 2.

Søren Wærenskjold skulle gjerne sett at lagkameratene var mer passive da den store gruppen samlet seg i front.

– Jeg sa på radioen at WorldTour-lagene kunne ta mer ansvar fordi vi er det minste laget. Du ser ofte at de som tar fullt ansvar, plutselig har alle vekke. Det var kanskje litt det som skjedde. Jeg ville vi skulle være med kalde, sier Wærenskjold til TV 2.

Uno-X hylles også

Ekspertene er samtidig imponert over det norske laget.

– Taktikken er litt rar, men de skal hylles for at de tør, setter farge og tar initiativ på hver bidige etappe, også de hardeste. Jeg er mektig imponert, sier Hushovd.

ROSER UNO-X: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– Det Uno-X gjorde i dag, er nettopp det som skaper utvikling. De er her for å kjøre sykkelløp og konkurrere. Dette skapte denne etappen sammen med Israel Premier-Tech. Det gjorde det til et helt vanvittig tøft sykkelløp, sier Kaggestad.

– Uno-X kjører enormt med krefter og pågangsmot, sier Lauritzen.

Det var slovenske Matej Mohoric som vant etappen etter å ha sprutslått Kasper Asgreen og Ben O'Connor på oppløpet.

Lørdag er det en ny fjelletappe i Tour de France.