Ulykken kunne kostet ham livet – nå lever kameraten ut drømmen

På andre siden av sperringene står Syver Wærsted og kompisgjengen i Clermont-Ferrand og ser verdens beste syklister gjøre siste forberedelser før de svinger ut på de franske landeveiene.



Ut av den gule og rød bussen til det norske profflaget Uno-X, kommer en etter en av de åtte rytterne som har fått sjansen i verdens største sykkelritt.

Blant de heldige er kameraten Jonas Abrahamsen. Om tilfeldighetene ville det annerledes ville de vært der begge to.

De drømte om det samme. Men i løpet av sekunder endret livet seg for alltid for en av dem.

Bare glad han overlevde

– Den følelsen unner jeg ingen, sier Jens Haugland.

Uno-X-sjefen husker det som om det var i går. Meldingene om at det hadde vært en trafikkulykke og beskjeden som fulgte sitter fortsatt i han.

Abrahamsen og Wærsted trillet ned en bakke. I bunn svingte en bil over i deres kjørefelt og små sekunder senere fløy Wærsted over bilen.

– Jeg husker alt. Jeg var bare ekstremt uheldig, sier han.



KJEMPET SEG TILBAKE: Syver Wærsted ble sykkelproff etter skaden, men plagene fortsatte og ble med tiden verre. Til slutt tvang det ham til å legge opp. Foto: Berit Roald

– For å være helt ærlig var jeg i lengre tid bare glad for at Syver overlevde, har Haugland tidligere uttalt.

Han knuste venstre kneskål, røk høyre korsbånd og pådro seg brukket håndledd.

Det som på det tidspunktet var et av Norges største sykkeltalenter, fryktet at karrieren var over.

– En sorgreaksjon



Legene var usikre på om Wærsted kunne sykle igjen, men talentet kjempet seg tilbake og ble proff for Uno-X.

Frem til høsten 2022 jobbet han for å kunne nå sin store drøm om å sykle Tour de France.

– Det siste året hadde jeg mye smerter. Spesielt siste halvdelen av sesongen i fjor. Da begynte jeg å slite med å gjennomføre treninger ordentlig. Etter hvert begynte det å gjøre ordentlig vondt i ritt også. da skjønte jeg at det her går ikke lenger. Jeg dro til konsultasjon hos lege. Der ble vi enige om at det var best å avslutte karrieren. Det blir ikke bedre, sier han om avgjørelsen og smertene som vil vedvare.



– Hvordan har det vært etter den avgjørelsen?



– Det var en sorgreaksjon. Fortsatt så går det litt opp og ned, men jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det. For min del har det vært å prøve å gjøre andre ting, men jeg tenker jo på det hele tiden. Nå som det er Tour de France blir man ekstra minnet på det, svarer Wærsted.



DEN GANG: Syver Wærsted på temposykkelen i 2021. Året etter la han opp. Foto: Tor Erik Schrøder

I det daglige plages han lite av smerter, men den tidligere toppidrettsutøveren kan ikke løpe eller gå lange turer. Han kan sykle litt, men er langt unna å kunne sykle på det nivået han gjorde tidligere.

Blandede følelser

I startområdet i Clermont-Ferrand kjenner Wærsted på blandede følelser av å stå på tilskuernes side av gjerdet.

– Jeg drømte om å stå på den andre siden av gjerdet. Men det er uansett utrolig gøy å være her.

Abrahamsen forstår godt at kompisen går med blandede følelser rundt det å være på plass som tilskuer under verdens største sykkelritt.

EN ÅPENBARING: Jonas Abrahamsen har vært blant de mest synlige nordmennene i årets Tour de France-felt. Skiensmannen ser ut til å være nesten utømmelig for krefter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det må være vanskelig. Det hadde jeg følt veldig på. Jeg skulle absolutt sett han her i dag (på laget). Jeg savner veldig å sykle med han, sier 27-åringen som har vært en positiv overraskelse i årets Tour.



For han er det godt å ha kompisgjengen på plass i Frankrike.

– Det er sykt gøy. Det er stort å se dem. Jeg var rørt etter målgang i går da de kom. Det gir ekstra motivasjon når de er her, sier Abrahamsen.



Selv om Wærsted går med noe blandede følelser av det han går glipp av, nyter han gode dager i Frankrike og synes det er gøy å oppleve Touren. Selvtilliten på hva han kunne fått til om han aldri hadde skadet seg, er i hvert fall god.

– Nå som jeg er ferdig kan jeg si at jeg selvfølgelig hadde kjørt Tour de France. Det er ikke noe å snakke om, sier Wærsted og smiler.