Tvillingbrødre gjorde opp om etappeseieren i Tour-åpningen: – Det er vilt

UAE Team Emirates' Adam Yates tok seieren foran tvillingbror Simon Yates for Jayco–AlUla på den første etappen av årets Tour de France.

– Det er vilt, sa TV 2-kommentator Christian Paasche på bildene av de to tvillingbrødrene alene i tet under åpningsetappen i Baskerland.



De to britiske tvillingbrødrene stakk av gårde sammen etter at Tour de France-stjernene hadde kommet over Côte de Pike. Ingen klarte å hente duoen, og på den siste kilometeren var Adam Yates sterkest.

Tadej Pogacar kom i mål til tredjeplass.

Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen drømte om etappeseier og gul trøye før etappen, men det ble for tøft opp Côte de Pike for Drøbak-syklisten da angrepene fra blant andre storfavoritt Tadej Pogacar begynte å komme opp tredjekategoristigningen.

– Det var en del varmere enn jeg tenkte, så jeg ble overopphetet i den nest siste bakken, men jeg kom meg heldigvis over. Jeg vet ikke helt hva det ble til slutt, men jeg satt i hvert fall en stor gruppe med et par store navn der, sier Halland Johannessen til TV 2.

Uno-X i brudd og velt

Jonas Gregaard for Uno-X kom med i femmannsbruddet sammen med Pascal Eenkhoorn, Simon Guglielmi, Lilian Calmejane og Valentin Ferron, og Uno-X-dansken startet med å vinne den første bakkespurten. Med om lag 50 kilometer var utbryterne hentet.

Det norske Uno-X-håpet Torstein Træen gikk ned med drøyt 80 kilometer igjen til mål sammen med lagkamerat Anthon Charmig. Træen så ut til å ha smerter, men han kom tilbake til hovedfeltet.

Uno-X i trøbbel: – Nei, nei, nei!

– Han gikk i bakken og har slått albue og rygg, men tilsynelatende ser det bra ut tatt i betraktning at han har vært i asfalten, sa Uno-X' sportsdirektør Stig Kristiansen under TV 2s Tour de France-sending.



Træen og Charmig var ikke de eneste som gikk ned på etappen. Med om lag tjue kilometer igjen til mål måtte Movistar-kaptein Enric Mas bryte etter å ha gått i asfalten. Ineos Grenadiers' Richard Carapaz gikk ned i den samme velten, men han kom seg tilbake på sykkelen.

Sammenlagthåp i velt: – Ufattelig trist

