TV 2 erfarer: Hagen bytter lag

Carl Fredrik Hagen skiller lag med Chris Froome og Israel-Premier Tech etter denne sesongen.

31-åringens kontrakt går ut ved nyttår. Etter det TV 2 erfarer har han allerede skrevet under for et nyoppstartet sveitsisk lag - som ledes av Edvald Boasson-Hagens tidligere sjef, Douglas Ryder.

– Det er en mulighet, svarte sørafrikaneren unnvikende da TV 2 møtte ham i Australia i forbindelse med sykkel-VM, som ble avsluttet søndag.

To tunge år

Hagen har hatt to tunge år i Israel-Premier Tech, som startet med at han pådro seg en karrieretruende skulderskade helt i starten av sin første sesong for sin nye arbeidsgiver. Siden har det vært mye motgang for den klatresterke rytteren, som i 2019 syklet inn til tidenes norske sammenlagtplassering i en Grand Tour, da han ble nummer åtte i Vuelta a Espana.

Hagen har ikke villet kommentere denne saken overfor TV 2.

Da vi snakket med den tidligere Lotto-rytteren for et par uker siden var han usikker på hvor karrieren ville fortsette. World Tour-laget Israel-Premier Tech rykker med all sannsynlighet ned til sykkelsportens nivå 2 etter en skuffende sesong - til tross for en enorm pengebruk. På samme nivå vil trolig Hagens nye arbeidsgiver også få plass.

Laget - som ennå ikke har fått noe navn - har imidlertid vært omgitt av hemmelighold.

Nytt sveitsisk lag

Da TV 2 møtte Douglas Ryder før start på herrenes VM-fellesstart i Helensburgh lettet han imidlertid litt på sløret. Laget vil bli registrert i Sveits og er tett på å signere avtale med en navnesponsor. Ifølge rapportene skal den sykkelinteresserte forretningsmannen - og milliardæren - Ivan Glasenberg være en av investorene i dette prosjektet.

Douglas Ryder var i sin tid den som fikk det sørafrikanske laget Qhubeka opp og stå. De siste årene slet imidlertid Edvald Boasson-Hagens tidligere arbeidsgiver med økonomien og etter 2021-sesongen mistet de World Tour-lisensen. Siden da har Ryder jobbet med å komme tilbake på sykkelscenen og de siste månedene har ryktene svirret om at han i det stille har jobbet med å rekruttere ryttere og skaffe finansiell backing.

Ryder har imidlertid til gode å bekrefte ryttere. Men ifølge La Gazzetta dello Sport kommer Vincenzo Nibali, som legger opp etter denne sesongen, til å være tilknyttet laget i en uavklart rolle. Dette skal henge sammen med hans tette bånd til Breitling og en sveitsisk bank, som seiler opp som potensielle sponsorer for dette laget.