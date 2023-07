Tror talentet kan overraske: – Har den høyeste toppfarten

– Det er dristig å gjøre det, men noen ganger må man være dristig i toppidretten, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.



Etter de tre første massespurtene i årets Tour de France har vi fortsatt til gode å se Uno-X blande seg inn helt i toppen. 7. plass er den beste plasseringen til Alexander Kristoff så langt, og etter en ny skuffelse fredag er det dags for et rollebytte.

Stortalentet Søren Wærenskjold får sjansen til å sykle for egne muligheter.

– Han virker mer enn klar nok til å prøve, sier Kaggestad.



Eksperten tror mandalitten er i stand til å overraske i sin debut og slå de store kanonene.

INGEN SUKSESS: Alexander Kristoff har ikke lyktes i massespurtene så langt denne sesongen. Foto: Fredrik Varfjell

– Den høyeste toppfarten



Så langt gir eksperten Uno-X sin innsats på flate etapper terningkast tre. Kaggestad tror ikke det er så mange justeringer som skal til for at de blander seg inn topp tre, men for å kunne stå øverst på podiumet tror han det kan være nødvendig med et rollebytte.

– Jeg er usikker på om Kristoff har potensial til å vinne en etappe. Da er jeg mer spent på om Wærenskjold har potensial til å overraske de internasjonale sykkel-kjennerne. Jeg synes det oser form og vilje av ham. Det hadde vært morsomt å se han i full blomst.



Kaggestad mener at Wærenskjold virker så sterk at når han går til som opptrekker så har ikke Kristoff beina til å holde hjulet hans. For eksperten ser det ut til at veteranen må spurte flere små ganger før han kommer inn i spurten.

– Hvem har den høyeste toppfarten?



– Det er Wærenskjold. Han har den høyeste toppfarten. Jeg tror Wærenskjold har det som skal til for å kunne bli topp tre og kanskje kjempe om en etappeseier.

ROLLEBYTTE: Søren Wærenskjold (til høyre) forfremmes til Uno-X sin spurter lørdag. Foto: Fredrik Varfjell

– Kan passe meg veldig bra



Lørdagens etappe er hardere enn den syvende etappen. Mot slutten skal de opp noen høydemeter, i motsetning til avslutningen i Bordeaux.

23-åringen har ventet på muligheten til å kjøre for egne sjanser.

– Det blir gøy, så får vi se om det blir for hardt eller ikke. Hvis jeg har gode bein skal den bakken passe meg veldig bra, sier han.



– Hva er det med den siste bakken som passer deg bra?



– Det er fire-fem prosent stigning. Hvis du har en god posisjon og du kan holde hjulet oppover mot slutten, så er det mange av spurterne som kommer til å få syre i beina før spurten åpner. Hvis jeg kan åpne spurten med friskere bein så er det bra for min del, svarer Wærenskjold.



En av lagets sportsdirektører, Kurt Asle Arvesen, var skuffet etter målgang i Bordeaux. Han håper avslutningen lørdag passer laget bedre.

– Det blir en litt tøffere avslutning i morgen. Søren har vist god form og han gjorde det bra i Belgia, men her er motstanderne litt hvassere. Vi får prøve å lære av feilene våre og håpe at han kan være med og kjempe i morgen, sier han.