Tror supertalentet får gjennombruddet: – Han alle snakker om

Anført av den internasjonale sykkelstjernen Alexander Kristoff står tidenes første norske Tour de France-lag lørdag på start i Bilbao.

Uno-X-laget er om vi skal tro TV 2s ekspert Mads Kaggestad fullt av talent, og blant de syv andre enn Kristoff som skal jage etappeseire de neste tre ukene, er det flere mulige vinnere.

Flere av rytterne er ettertraktede. Interessen for noen av de største talentene til Uno-X er stor fra noen av de store lagene. Kaggestad tror flere av nordmennene kan øke sin markedsverdi betraktelig.

Eksperten spår at det norske folk får en ny yndling denne sommeren og at talentet det så lenge har blitt snakket om skal få sitt virkelige gjennombrudd på den største scenen.

Kaggestad har vurdert de åtte Uno-X-rytterne og deres muligheter denne sommeren.

SIKTER HØYT: Søren Wærenskjold er et ettertraktet talent og muligens den Uno-X-rytteren som kan nå lengst både denne sommeren og de neste årene. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Han er fremtiden



– Han er en gave til norsk sykkelsport, sier Kaggestad engasjert og følger opp med:

– Wærenskjold er en miks av Thor Hushovd og Edvald Boasson-Hagen som syklist. Det oser kraft ut av hele fyren. Han er en ettertraktet rytter som allerede har sagt nei til lukrative profftilbud på øverste nivå. Han kan bli en gjennombruddsmann og rytteren alle snakker om.

Mandalitten Søren Wærenskjold er førstereis til verdens største sykkelsirkus, men allerede i løpet av den første uka får han trolig muligheten til å markere seg som et av sykkelverdens mest lovende talenter.

Kristoff har til TV 2 åpnet for et rollebytte med sørlendingen i de første spurtene, slik at det er sørlendingen som inntar hovedrollen og lagets leder som trekker han opp.

– Jeg er spent på hvor mange forsøk de skal gjøre med at Wærenskjold trekker opp for Kristoff før de heller gjør motsatt. Det er Wærenskjold som er fremtiden. Kristoff har anlegget og egenskapene til å lose Wærenskjold i vinnerposisjon, sier Kaggestad.



Før start er også 23-åringen offensiv og tror på det helt store.

– Mitt mål er å vinne en etappe, sier han.



GODE MULIGHETER: Tobias Halland Johannessen blir mannen Uno-X kjører for de første to etappene av årets Tour de France. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Kan bli enormt populær



Før den første etappen har Tobias Halland Johannesen uttalt at han håper å ta den gule trøya og etappeseier. Det er et hårete mål, men eksperten tror ikke det er helt umulig at han klarer det.

– Alle internasjonale sykkelkjennere trekker han frem som en outsider til å vinne åpningsetappe. Han er giftig i kuppert terreng i små grupper, sier Kaggestad.

Eksperten bruker store ord om Uno-X-rytteren.

– Han har alt. Han er ekstremt talentfull og har en bra avslutning. Det er den norske versjonen av Julian Alaphilippe. Lykkes han sportslig kommer han til å bli en enormt populær idrettsutøver i Norge. For han er pen, kvikk, vennlig og har alt som skal til.

Den første etappen skal passe Halland Johannesen veldig godt, men eksperten mener at Uno-X-rytteren ikke helt er i den formen han aller helst skulle sett han i.

– Halland Johannesen har et litt svakt treningsgrunnlag. Det har vært litt mye av og på med trening. Han er et så ekstremt talent at han faktisk er litt skjør. Når han først kommer i gang er han så skjør at han kan kjører seg skadet. Han sykler med så høyde verdier at han står i fare for å ødelegge seg selv, sier Kaggestad.



LEDEREN: Alexander Kristoff er Uno-X sin klare leder til lagets første start i Tour de France. Foto: Fredrik Varfjell

– Må bli tøffere mentalt



Lagets klare ener og store stjerne er Alexander Kristoff. Rogalendingen står med fire etappeseire fra før i Tour de France.

– Senest i fjor presterte han bra og ble nummer 3. på Champs-Élysées. Han blir en mentor for de yngre gutta, men også den de håper skal vinne en etappe tidlig. Kristoff jakter sin hundrede proffseier, og ser nok verdien i å vinne en etappe i Tour de France med det første norske laget til start. Det ville vært naturlig om han tok den, sier Kaggestad.



Kristoff er tiltenkt rollen som lagets spurter.

FORBREDRINGSPOTENSIAL: TV 2s ekspert mener Rasmus Tiller med sin fysikk bør bli tøffere i posisjonskampene. Foto: Carina Johansen

Rasmus Tiller blir en viktig mann for veteranens sjanser i massespurtene.

– Det er en rytter med bra erfaring, etter to år som proff på høyeste nivå. I Uno-X har han fått en renessanse og begynt å få ut det han er god for. Han har vokst veldig fysisk og mentalt de siste par årene og han er en vinnertype. Men utfordringen til Tiller er posisjonskampen. Han ser ut som en okse på sykkelen og burde vært fryktet, men han er veldig snill. Han må jobbe med å bli noe tøffere mentalt når det virkelig spisser seg til.



I FORM: Torstein Træen er ventet å kunne henge med de beste klatrerne på mange etapper. Foto: Szymon Gruchalski

Sammenlagthåpet

Torstein Træen er lagets klart beste klatrer. Kaggestad har høye forventninger til ham.

– Han er den rene klatreren. På harde fjelletapper kan han bli topp ti. Jeg forventer at han skal i brudd på harde etapper, sier eksperten.



Træen har et uttalt mål om etappeseier.

DEN STØRSTE OVERRASKELSEN: Jonas Abrahamsen var trolig det minst sikre norske kortet som ble valgt ut til årets Tour de France for Uno-X. Foto: Fredrik Varfjell

Den siste nordmannen på laget er Jonas Abrahamsen.

– Han er hjelperytter, men også han kan gå i brudd. Går det inn så kan han kjempe om etappeseier. Hans sjanse til å vinne tror jeg er å stikke av gårde før spurten begynner, sier eksperten.

Abrahamsen har flere ambisjoner før det hele begynner.

– Min rolle er å hjelpe Kristoff i spurtene og klatrerne i bakkene. Hovedmålet målet mitt er å gjøre en skikkelig jobb for dem og ikke minst få flere følgere på Instagram, sier han og gliser.

ERFAREN: Danske Jonas Gregaard har tidligere vist at han er god i relativt kupert terreng. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

To danske hjelperyttere

På det norsk-danske sykkellaget er det kun to danske som har fått plass til sommerens ritt.

Jonas Gregaard og Anthon Charmig er begge hjelperyttere. Førstnevnte er ventet å ha største muligheter på egen hånd.

– Gregaard er erfaren og har blomstret i Uno-X. Han er sterk dag etter dag og glad i å gå i brudd. Han kommer til å jakt etappeseire på mellomharde etapper, sier han.



HJELPERYTTER: Anthon Charmig er en lagets to mest klare hjelperyttere denne sommeren. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Charmig og Abrahamsen er de klareste hjelperytterne. Dansken blir viktig for å plassere Træen og Halland i god posisjon på kuperte etapper, sier Kaggestad.



