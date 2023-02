Tror ikke et sekund på forklaringen

Mandag stod Uno-X på startstreken i Saudi Tour for andre år på rad. Rittet er arrangert av ASO, som også arrangerer Tour de France.

I fjor fikk Uno-X kritikk av Amnesty for å delta i rittet, som også ble sendt på TV 2, mens tidligere sykkeljournalist Jonas Lindstrøm gikk ut på Twitter og i NRK og kritiserte Uno-X sitt valg om å delta i ritt i Midtøsten for et par uker siden. «Svanemerket sportsvask» kalte Lindstrøm det, og viste til Uno-X sine svanemerkede vaskehaller rundt om i det ganske land.

Sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, forsvarer avgjørelsen om å delta med at de mener det er bedre å være tilstede og vise hvilke verdier de har, enn å sitte hjemme. Samtidig sier han at det er et steg i riktig retning at det arrangeres kvinneritt i De forente arabiske emirater.

At det arrangeres kvinneritt i Midtøsten er for så vidt vel og bra, men at det er bedre å være til stede å fremme sine verdier fremfor å sitte hjemme, det tror jeg ikke Jens Haugland tror på selv en gang.

Hvilke verdier er det Uno-X viser frem i Saudi-Arabia? I NRK-saken forteller Uno-Xs sykkelsjef om at de er et profilert, skandinavisk lag med samme sportslig opplegg og satsing for både menn og kvinner. Saudi Tour har ikke kvinneritt. Uno-X deltar i rittet som om det skulle vært et hvilket som helst annet ritt – det er ikke snakk om å gjøre noen markeringer eller ta noe avstand fra det autoritære regimet.

Ved å delta i rittet på den måten, tar de del i sportsvaskingen Saudi-Arabia driver med. Sportsvasking har vært et hyppig debattert emne den siste tiden, og har kulminert i norsk offentlighet med fotball-VM i Qatar. Dessverre ser det ut som at dette bare er starten. I 2030 kan det fort bli fotball-VM i Saudi-Arabia.

Gjennom Saudi Tour ønsker Saudi-Arabia å vise frem turistattraksjoner og sitt eget land på best mulig vis til et bredt, internasjonalt sykkelpublikum. I fjor viste TV 2 rittet.

For min del er det mest nærliggende å tenke at deltagelsen i Saudi Tour først og fremst handler om et godt forhold til ASO. Om det har spilt en rolle eller ikke i forbindelse med uttak til Tour de France, blir bare spekuleringer, men det er i hvert fall ingen ulempe med et godt forhold i den prosessen.

I fjor bodde rytterne på iskalde brakker under rittet. Mange av rytterne ble syke. I år er det bedre boforhold for rytterne.

Rent sportslig er det fint å få et etapperitt i godt og varmt klima. i denne delen av sesongen.

Hva jeg hadde gjort dersom jeg hadde hatt ansvaret for Uno-X, er vanskelig å si. Det kan godt være at jeg hadde landet på samme konklusjon som Uno-X. På mange måter er det lett å forstå avgjørelsen om å delta.

I fjor var det én artikkel i TV 2 som problematiserte deltagelsen, og i år er det én artikkel hos NRK som gjør det samme. På fredag, når rittet er ferdig, er uansett alt glemt. Det gjør at vurderingen i Uno-X-ledelsen fra et omdømmeperspektiv ikke blir særlig vanskelig.

Faktum er at Saudi-Arabia er et regime der menneskerettigheter brytes over en lav sko, og at arrangement som Saudi Tour er en del av sportsvaskingsstrategien til landet. Men hvis den eneste nedsiden Uno-X møter ved å delta er et par artikler i året, så er det en liten pris for dem å betale for å pleie forholdet til Tour de France-arrangøren.

Helst skulle jeg sett at Uno-X tok tydeligere avstand. Enten ved å si: «Denne typen sportsvasking ønsker ikke vi å ta del av. Vi ønsker ikke å bli assosiert med det saudiarabiske regimet og tar avstand fra de mangfoldige menneskerettighetsbruddene», eller ved å si det som det er: At dette er prisen å betale for å være på god fot med Tour de France-arrangøren, og at rytterne trenger rittkilometer med kurant matching på dette stadiet av sesongen.

Men at Uno-X kan fremme sine verdier med å delta i Saudi Tour, det tror jeg ikke et sekund på. Ikke før jeg får se det.