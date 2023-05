– Tror det er enkelt å bli komfortabel i et norsk miljø

SIERRA NEVADA (TV 2): Johannes Staune-Mittet er et av Norges største sykkeltalenter, men 21-åringen satser i Jumbo-Visma i stedet for i Uno-X. Det angrer han ikke på.

– Det er gøy å være her og gi litt gass. Jeg tror ikke man skal være redd for å trene hardt!

Johannes Staune-Mittet nærmer seg toppen av en 2500 meter høy topp i Sierra Nevada-fjellkjeden i Sør-Spania, men har ingen problemer med å snakke med TV 2 mens han trør i den tynne lufta.

Det 21 år unge stjerneskuddet er inne i en tre uker lang høydetreningsleir, før han skal få måle krefter mot verdenseliten i Tour of Norway.

Selvfinansiert leir: – Handler om å investere i sin egen fremtid

Staune-Mittet sykler for utviklingslaget til mektige Jumbo-Visma, men skal få hospitere med «a-laget» i det norske rittet, før han permanent blir en del av seniorlaget fra og med neste sesong.

KLAR FOR STØRRE OPPGAVER: Staune-Mittet er inne i sin tredje sesong på Jumbo-Vismas utviklingslag. De siste to årene har har flere ganger syklet med de store gutta på WorldTour-laget. Foto: Elias Engevik / TV 2

Staune-Mittet er på høydeleir helt på egenhånd, og har i tillegg selvfinansiert de tre ukene i Spania.

Litt i overkant av 20 000 må han ut med for kost og losji i høyden, men det er penger han ikke er redd for å bruke.

– Jeg tenker at det handler om å investere i sin egen fremtid. Og til syvende og sist er det ikke sånn at noen tusen her og noen tusen der utgjør noen stor forskjell. Forhåpentligvis! Så det synes jeg ikke er noe problem. Det er definitivt verdt å dra hit selv om det koster litt, sier han.

Lillehamringen, som vant NM-gull på langrennsski som junior, har vakt oppsikt både i motbakkene og på tempo siden han dedikerte seg 100 prosent til syklingen.

I fjor sommer ble han kun slått av vidunderbarnet Cian Uijtdebroeks i Tour de l'Avenir («Ungdommens Tour de France», journ. anm.), og fremgangen har holdt frem i takt med at han har trent mer i høyden.



– Jeg vil gjerne kjøre et fullverdig høydeprogram. Det er fett å gjøre noe aktivt for å ta steg og bli bedre, og jeg tror ikke det er noe bedre sted å få lagt ned litt jobb enn her. Én ting er høyden, men det er også noe med at det er midt oppe på et fjell. Det er absolutt ingenting her som kan forstyrre deg.

NORSK HÅP: Staune-Mittet, her fra junior-VM i England i 2019, er ikke bare god til å klatre. For fire år siden ble han norsk juniormester på tempo. Foto: Heiko Junge

Vingegaard-besøk på rommet

Totalt vil Staune-Mittet bestige mer eller mindre 45 000 høydemeter i løpet av sine tre uker i høyden.

Oppholdet fullføres bare dager før Tour of Norway tråkkes i gang i Bergen.

– Tour of Norway tipper jeg blir alt eller ingenting! Jeg har selvsagt lyst til å være sprek når vi kommer tilbake til Norge, men løypa er kanskje ikke like hard som i fjor. Men forhåpentligvis responderer jeg bra på høyden, og så kommer det noen litt større mål noen uker senere. Om det ikke blir bra i Norway, så blir det alltids bra til det neste rittet, forteller han.

Målene utover sommeren består, som for de fleste gode klatrerne i den alderen, av U23-utgavene av Giro d'Italia og Tour de France.

21-åringen er klar på at det er sammenlagtrytter han vil bli, og da er det få bedre plasser å gå gradene enn i Jumbo-Visma. Storlaget huser blant andre trippel Vuelta a España-vinner Primoz Roglic og regjerende Tour-mester Jonas Vingegaard.

Sistnevnte ble nordmannen ekstra godt kjent med nylig.

– Vi delte rom de første fire dagene, så det var egentlig veldig ålreit. Det ser ut som at vi skal være lagkamerater i noen år, så det bare å begynne å bli kjent. Jeg har jo mye å lære av ham, og forhåpentligvis kan jeg bringe litt ungt blod inn i gruppa. Så det var veldig hyggelig. Det var stas!

VEIVISER: Jonas Vingegaard vant Touren i 2022 og vil lede et kruttsterkt Jumbo-Visma i årene som kommer. Foto: Yoan Valat

Jumbo-Visma versus Uno-X

Å bli plukket opp av en så tung satsning som Jumbo-Vismas, sier litt om hvor stor stjerne Staune-Mittet har internasjonalt.

Det gjør også det faktum at han allerede har skrevet en kontrakt med WorldTour-laget ut 2026-sesongen.

På det nederlandske storlaget blir han imidlertid langt fra det eneste norske alibiet de neste årene.

Tempoverdensmester Tobias Foss har Jumbo-Visma som arbeidsgiver, og juniorverdensmester Per Strand Hagenes er, som Staune-Mittet, på utviklingslaget. Fra og med 2024 vil også Jørgen Nordhagen og Jonas Kind Høydahl bli en del av laget.

Uno-X har de siste årene plukket opp en rekke av de største norske talentene, men fem unge nordmenn har nå forpliktet seg til det nederlandske laget.

– Jeg tror det er det beste stedet å være for å nå så langt man kan. Det er ikke tvil om at det stort sett er i utlandet det skjer. Samtidig er det heller ikke tvil om at Uno-X gjør mye bra og har mye bra på gang. Men det var en ganske grei avgjørelse å ta når jeg ble kontaktet av Jumbo-Visma, sier Staune-Mittet, som beskriver det som «smigrende» å bli kontaktet av laget i gult og svart.

På spørsmål om han vil anbefale unge nordmenn å gå «den norske veien» eller søke til utlandet som han selv, tar Staune-Mittet betenkningstid.

– Jeg vil jo anbefale å søke ut. Jeg sier ikke at det er sånn, men jeg tror det er enkelt å bli komfortabel i et norsk miljø. Det er absolutt mulig å få til mye bra, men det er når man samler krefter fra flere nasjoner at kunnskapen hoper seg opp. Det er da man kan få til noe virkelig bra. Så jeg har bare gode opplevelser med å søke ut og utfordre seg selv.

SAMMENLAGTPLANER: – Jeg tror nok aldri at jeg vil bli en ren klatrer. Jeg håper jeg kan bevege meg litt i retning av en sammenlagtrytter. Det er ambisjonene mine, og jeg håper kroppen min tillater det, sier Staune-Mittet. Foto: Elias Engevik / TV 2

Jumbo-Visma-topp: – Vi har gode speidere i Norge

Sportsdirektør på Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, sier til TV 2 at de mange norske rytterne på laget ikke er et resultat av at det norske selskapet Visma legger føringer eller presser på for å få flere nordmenn i stallen.

– Vi har veldig gode kontakter og speidere på plass i Norge. Det er grunnen. Alle vi har hentet er veldig talentfulle, sier han.

For Staune-Mittet er det i alle fall ikke innsatsen det skal stå på.

– Jeg har jo egentlig bare lyst til å bli fryktelig god, da! Det er ikke så mye verre enn det. Jeg er villig til å legge ned arbeidet som kreves, så jeg får bare jobbe hardt og ta de stegene jeg kan. Så får vi se hvor langt det tar meg. Det er vanskelig å si hvor stort potensiale man har. Men til syvende og sist er det knallhardt arbeid som gjelder, sier han.



Et av de stegene innebærer at han fra høsten av sannsynligvis kommer til å flytte ut av barndomshjemmet og sørover i Europa.

– Vi får se hvor det blir. Jeg tenker på Andorra. Jeg er veldig glad i familien min, i mamma, pappa og søsknene mine, men det blir veldig, veldig godt å komme seg ut også! Det er det ikke noen tvil om, sier han og ler.