Trodde endelig han var kvitt koronaproblemene, så ble han smittet igjen

HJEMME: Markus Hoelgaard er var en av mange norske ryttere som syklet Tour of Norway i pinsen. Foto: Andreas Molland / TV 2

Få ryttere i årets Tour of Norway-felt har vært mer uheldige enn Markus Hoelgaard (28).

For etter at syklisten fra Ålgard fikk drømmen oppfylt, da han ble signert for det amerikanske storlaget Trek-Segafredo i fjor, har det meste gått på tverke.

­– Det startet med at jeg fikk korona i fjor, som så mange andre. Så har det egentlig bare ballet på seg, sier Hoelgaard.



Store kontraster

Under Tour of Norway har 28-åringen gjort en god jobb som hjelper det belgiske stjerneskuddet Thibau Nys, som vant den andre etappen.

Utover det har den norske sykkelproffen vært forholdsvis anonym.

Slik var det ikke for to år siden.

Da var han kapteinen til Uno-X, i storslag og topp ti på alle etappene. Sammenlagt endte han på fjerde.

PROFIL I UNO-X: Markus Hoelgaard var en av resultatgarantistene til Uno-X før han meldte overgang til Trek-Segafredo. Foto: Fredrik Hagen

Den gode prestasjonen føyde seg i rekken av flere – og etter sesongen fikk han altså muligheten til å prøve seg på øverste nivå.

Men i Trek-Segafredo tok oppturen altså brått slutt.

­– Det har ingenting med laget å gjøre. For etter at jeg var smittet første gang, fikk jeg en runde til med korona. Jeg kom aldri skikkelig i gang etter det, sier Hoelgaard.



Slitt med ettervirkninger

For etter sykdomstilfellene, slet han med å komme tilbake i toppform. På trening og i konkurranse responderte ikke kroppen som den skulle.

­– En kan ikke bevise at korona er årsaken, men jeg tror vi har funnet ut av det, sier Hoelgaard, og fortsetter:



­– Symptomene har i alle fall vært at når jeg har gjort en innsats, så har jeg ikke klart å restituere meg igjen. Det kan høres ut som mangel på oksygen.



GAMLE KJENTE: Markus Hoelgaard i passiar med tidligere toppsyklist Roy Hegreberg, som nå er daglig leder for Tour of Norway. Foto: Andreas Molland / TV 2

På tross av problemene syklet Hoelgaard en hel sesong for sitt nye lag, uten at det endte med noen toppresultater.

­– Selv om det kom en utforkjøring rett etter en innsats, så var det som å fortsette der jeg slapp. Jeg fikk ikke benyttet mulighetene til å hvile. Det gjorde ting litt vanskeligere, sier han.

­– Hvis du ikke klarer å restituere deg i denne sporten, så er du ganske fort ferdig, dessverre.

Oksygenbehandling

For å få bukt med problemene, har han fått en slags oksygenbehandling. Der ble lungenes oksygenfunksjon testet.

­– Der fant de ganske tydelig at oksygenet ikke kom ut i blodet som det skulle. Etter noen runder med behandling ser det bedre ut, og jeg har følt meg mye bedre, sier Hoelgaard.



Denne våren var han derfor klar for å slå tilbake.

Men mot slutten av april ble han smittet av korona igjen.

­– Det var tøft, selvfølgelig, sier han.



­– Har du alltid vært forfulgt av uflaks?



­– Nei, det gikk veldig på skinner i Uno-X, men jeg visste jo at det ikke kom til å være sånn for alltid. Jeg må kunne takle både oppturene og nedturene.

Håper å være kvitt problemene

Hans tidligere sjef, Gino van Oudenhove, synes synd på sin gamle elev. Belgieren, som nå er sportsdirektør i Uno-X, hadde i en årrekke samme rolle i kontinentallaget Joker.



FØLER MED HOELGAARD: Sportsdirektør i Uno-X, Gino van Oudenhove. Foto: Andreas Molland / TV 2

Der fikk Hoelgaard sitt gjennombrudd.

­– Sykkelkarrierer går gjerne litt opp og ned, og noen har mer uflaks enn andre. Men jeg er sikker på at Markus har evnen til å komme tilbake, selv om det ikke blir lett, sier van Oudenhove.

Etter den siste sykdomsperioden har Hoelgaard fått tre-fire uker med god trening. I pinsehelgen gjennomførte han Tour of Norway.



Nå håper han å være kvitt problemene for godt.

­– Det har vært tøft å stå i, men jeg føler at formen er stigende. Det kommer til å løsne til slutt, sier Hoelgaard.



På utgående kontrakt

Men det begynner å haste. Etter sesongen går nemlig kontrakten hans med Trek-Segafredo ut.

I HVITT OG RØDT: Markus Hoelgaard har syklet i fargene til Trek-Segafredo siden januar 2022. Foto: Trek-Segafredo

­– Satt på spissen, så kan man si at jeg sykler for fremtiden min. Jeg sitter ikke med veldig gode kort på hånden nå, akkurat, sier Hoelgaard, og fortsetter:

­– Jeg er på utgående kontrakt og har ingenting, så jeg må begynne å prestere litt. På et eller annet vis vil det ordne seg, men jeg har jo lyst til å sykle litt fort også.

­– Når får vi se Markus Hoelgaard på sitt beste igjen?



– Under NM i Sandnes. Der skal jeg være bra!