Tour-klarsignal for Boasson-Hagen og Stake Laengen

SOMMER I FRANKRIKE: Edvald Boasson-Hagen har vist et oppsving i form i Critérium du Dauphiné. Nå tyder det meste på at han igjen blir å se i Frankrike i tre uker i juli. Foto: Øyvind Brattegard.

(PORTE-DE-SAVOIE): TV 2 forstår at både Edvald Boasson-Hagen og Vegard Stake Laengen etter planen blir å se i Touren. Med det ligger det an til ny rekord i antall norske deltakere.

Norge har ved to anledninger (2019 og 2022) hatt seks nordmenn på start i Tour de France, men alt tyder nå på at det blir ny «bestenotering» når Touren starter om tre uker.

Som TV 2 har skrevet tidligere, ligger det an til at minst fem nordmenn får plass på Tour-mannskapet til Uno-X.

TV 2 forstår også at Vegard Stake Laengen (UAE) og Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) skal ha fått klarsignal.

– Stor sjanse for at dere får se meg der

Boasson-Hagen innehar den norske rekorden med 12 deltakelser i verdens største sykkelritt, og kun sykdom eller skader ser nå ut til å kunne hindre deltakelse nummer 13.

– Jeg har ikke lov til å si så mye om laguttak, men jeg trener og forbereder meg som om jeg skal dit, sa 36-åringen til TV 2 før lørdagens etappe i Tour-generalprøven Critérium du Dauphiné.

– Det er alltid gøy med Touren. Det er målet, og det er en relativt stor sjanse for at dere får se meg der. Jeg skal ikke si noe mer, men de skjønner vel ikke så mye norsk de andre på laget her! Jeg tror ikke de leser TV 2, men jeg har heller ikke sagt noe! fortsatte en smilende Boasson-Hagen.

Tour-lagene blir tradisjonelt ikke presentert for offentligheten før det gjenstår mindre enn én uke til start.

Stake Laengen om Pogacar: – Ser veldig lyst ut

Alt tyder på at Stake Laengen, som i fjor måtte bryte Touren på grunn av en positiv koronatest, også blir å se på startlisten.

– Det er planen, ja. Det er noen uker igjen, så vi får se, men i utgangspunktet, ja, sier nordmannen med fem tidligere deltakelser på CVen.

34-åringen har blitt en betrodd mann for Tadej Pogacar, som to ganger tidligere har vunnet Touren.

I år skal han forsøke å ta kronen tilbake fra danske Jonas Vingegaard, men et brudd i håndleddet har gjort oppladningen til sloveneren alt annet enn ideell.

Skal vi tro Stake Laengen, er det imidlertid ikke grunn til å være bekymret for formen til mannen som er rangert som verdens klart beste syklist.

– Nå er han veldig i rute. Han trener i høyden i Sierra Nevada. Han har valgt å gjøre det for å få et sammenhengende treningsopphold som ikke blir avbrutt av løp og tilhørende fare for velt. Nå ser det veldig lyst ut. Jeg hører han er i veldig god form i høyden og setter nye rekorder, så jeg tror han har valgt en trygg og fornuftig tilnærming til Touren, sier Stake Laengen.